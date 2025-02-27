فابر تُتوج بلقب سباق كأس المدربين للقدرة في دبي



دبي (الاتحاد)



تُوجت الفارسة الفرنسية اليس فابر بلقب سباق كأس المدربين للقدرة لمسافة 120 كلم، آخر سباقات موسم القدرة بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، الذي أقيم بمشاركة 120 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

ونجحت البطلة على صهوة «كولومبو» لإسطبلات سيح السلم، بإشراف سالم السبوسي، في انتزاع اللقب في الأمتار النهائية، مسجلة 4:18:53 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.81 كلم في الساعة.

وجاء في المركز الثاني بفارق أجزاء من الثانية، السريلانكي نورشان بريال على صهوة «أيتدام لا ماجوري» لإسطبلات العاصفة، فيما حلت في المركز الثالث البريطانية فاي محمد علي على صهوة «جلوريس ريال» لإسطبلات البراري بزمن 4:22:19 ساعة.

ونظم السباق نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وخصصت للسباق جوائز قيمة، حيث نال صاحب المركز الأول 200 ألف درهم، والثاني 150 ألفاً، والثالث 100 ألف، فيما نال أصحاب المراكز من الرابع وحتى العشرين 15 ألف درهم.

وعقب ختام السباق، قام أحمد الكعبي، نائب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس.

وأعرب أحمد الكعبي عن سعادته بنجاح السباق، وخروجه بصورة رائعة وجميلة، على غرار جميع السباقات التي استضافتها مدينة دبي الدولية، متوجهاً بالشكر إلى المدربين والملاك والفرسان لمساعدتهم في نجاح السباقات.

وعن الاستعدادات للاستحقاقات الدولية المقبلة، أكد أحمد الكعبي أن فرسان الإمارات في كامل الجاهزية لبطولة العالم للخيول الصغيرة، وكذلك بطولة الشباب والناشئين، مشيراً إلى أن بداية المشاركات ستكون عقب شهر رمضان المعظم.