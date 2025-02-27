المرزوقي يتأهل إلى كأس العالم لقفز الحواجز في سويسرا



أبوظبي (الاتحاد)



نال عمر عبد العزيز المرزوقي، فارس إسطبلات الشراع، وأحد أعضاء فريق الإمارات لقفز الحواجز، بطاقة التأهل للمشاركة في نهائي كأس العالم بمدينة بازيل السويسرية مطلع أبريل المقبل.

وجاء التأهل ثمرة أخرى، لما تقدمه الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، من توجيه ودعم لرياضة قفز الحواجز وفرسانها، أثمر عن الكثير من الإنجازات في ميادين البطولات الدولية باسم الإمارات، آخرها تأهل الفارس المرزوقي ضمن 5 فرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، والإعلان عن أسمائهم في ختام الجولات التأهيلية في منافسة جائزة لونجين الكبرى لبطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من الفئة الرفيعة.

ويشدّ فارسنا الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي الرحال للمشاركة الأولى في نهائي كأس العالم بسويسرا، مستنداً إلى عدد من المشاركات والإنجازات، آخرها حصد النقاط المؤهلة، بعد مشاركته في 5 جولات تأهيلية لكأس العالم، منها 4 جولات في الإمارات ضمن أربع بطولات دولية بالموسم الحالي، في بطولة العين الدولية 3*، والشراع الدولية 4*، وأبوظبي الدولية 4* وجولة الختام في بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز 5*، وسبقتها مشاركة المرزوقي في الجولة التأهيلية ضمن بطولة الكويت الدولية الشاطئية 3* فبراير 2025.

وبرزت موهبة الفارس الأولمبي عمر المرزوقي منذ وقت مبكر، وتلقى أولى خطوات تعلم ركوب الخيل والفروسية على يدي والده الفارس والمدرب عبد العزيز عمر المرزوقي، في نادي الباهية للفروسية في أبوظبي، قبل أن يرتدي شعار الشراع عام 2015، ليبدأ صفحة جديدة في سجل إنجازاته، التي استهلها بالمشاركة في أولمبياد الشباب بالأرجنتين عام 2028، وصولاً إلى المشاركة في «آسياد الصين 2022»، وحصوله على فضية الفردي وبرونزية الفرق، وكان حصاد الفارس عبد الله المري ميداليتين برونزيتين فيه أيضاً، وشارك ضمن فرسان المنتخب في بطولة الشارقة كأس الأمم 4* 2023، لاستكمال جاهزية الفريق للجولة التأهيلية، ونيل استحقاقها عبر بطولة قطر على ميدان الشقب 2023، وفي عام 2024 حاز مع الفريق لقب بطولة الشارقة كأس الأمم في أفضل إنجاز لفريق القفز في بطولة دولية من فئة الـ 4* على أرضه وبين جمهوره، ثم المشاركة للمرة الأولى ضمن فريق يمثل الإمارات في أولمبياد باريس 2024.

وعن تأهله إلى كأس العالم، قال الفارس المرزوقي: «بدعم قيادتنا أصحاب السمو الشيوخ، وتوجيه ودعم الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، تمكنّا من الوصول والمشاركة الفاعلة باسم الإمارات في أرقى المحافل الرياضية وأعلاها شأناً، بما فيها أولمبياد باريس 2024 بفريق للمرة الأولى، والآن يتحقق هدف التأهل للمشاركة في نهائي كأس العالم لقفز الحواجز بسويسرا».

وأضاف: «هذه المشاركات تتيح فرصة الاحتكاك مع نخبة فرسان القفز حول العالم، وتعود على الفارس بمردود المزيد من الخبرات، ونتمنى تقديم أداء مشرف، نحقق من خلاله نتائج متقدمة، تتطلب أن نبدأ التحضير والتجهيز لها برفقة (إنجوي دي لامور) و(شاكو باي)، والمشاركة في بطولات أوروبية تقام في صالة مغطاة تحاكي ميدان كأس العالم».

وقدم المرزوقي الشكر والتقدير لما يقدمه له والده وأفراد أسرته من دعم له خلال مسيرته فارساً، مع الاهتمام ببرنامج دراسته لمرحلة الماجستير في العلاقات الدولية والسياسية.

ويشرف على تدريب فرسان فريق الإمارات لقفز الحواجز، الفارس والمدرب البريطاني وليم فانيل، ومساعد المدرب البريطاني دنكن انجلس.

ومشاركة فرسان الإمارات في نهائي كأس العالم، عبر بوابة بطولات الدوري العربي التأهيلي، تعود إلى جوتنبيرج السويد عام 2008، عندما بدأها الفارس عبد الله محمد المري، بشعار مركز الإمارات للفروسية في دبي.

وطرق «فرسان الإمارات» أبواب بطولات نهائي كأس العالم لقفز الحواجز منذ سنوات عديدة، إلا أن استمرار المشاركة تسارع في السنوات الأخيرة، بعد أن حظي قفز الحواجز بدعم متصل تقدمه الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، مالكة ومؤسسة إسطبلات الشراع، بهدف تنفيذ خطة عمل تستكمل جاهزية المشاركة باسم الإمارات في أرفع المحافل الرياضية شأناً، ونهائي كأس العالم لقفز الحواجز إحداها.

وتوالت مشاركة «فرسان الإمارات» عبر دوراته، وإلى جانب عبد الله المري الذي تأهل مرتين، والثانية بصحبة زميله الفارس عبد الله حميد المهيري عام 2020 بمدينة لاس فيجاس الأميركية، إلا أنها لم تكتمل بسبب «كورونا».

وللفارس المهيري مشاركات في نهائي كأس العالم لقفز الحواجز، ولم تكن المرة الوحيدة التي يتأهل فيها فارسان من الإمارات إلى نهائيات القفز، وأعاد التجربة فارسان من نادي الشارقة للفروسية، الشيخ علي جمال ناصر النعيمي، والفارس موفي عويضة الكربي في نبراسكا «أميركا 2023»، ومن بعدهم نال التأهل زميلهما بالنادي الفارس سالم أحمد السويدي في نهائي الكأس عام 2024.