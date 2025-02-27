ليفربول ينفصل عن مدربه!

ليفربول (رويترز)



أعلن ليفربول انفصاله عن مات بيرد مدرب فريق السيدات، بعد التراجع إلى المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ تعرض لسبع هزائم في 14 مباراة.

وعاد بيرد «47 عاماً» لتدريب الفريق عام 2021، بعد فوزه بلقبين متتاليين في الدوري خلال فترته السابقة، وأسهم في صعود ليفربول للدوري الممتاز في موسمه الأول، لكن الفريق اكتفى بالفوز في أربع مباريات فقط هذا الموسم.

وقال النادي في بيان «حصلنا جميعاً على بعض اللحظات الرائعة مع مات مدرباً لسيدات ليفربول، ونحن نعرب عن امتناننا لمساهمته الكبيرة، كانت أولويتنا هي إعادة هذا الفريق إلى حيث ينتمي، وحققنا ذلك بتكاتفنا في عام 2022، من خلال الصعود للدوري الممتاز للسيدات».

وتتولى أمبر وايت تدريب الفريق مؤقتاً، ويحل ليفربول، الذي خسر 4-صفر من مضيفه مانشستر سيتي في آخر مباراة لبيرد مع الفريق، ضيفاً على كريستال بالاس متذيل الترتيب يوم الأحد.