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الرياضة

فان دايك يطالب ليفربول بالقتال لحسم لقب «البريميرليج»

فان دايك يطالب ليفربول بالقتال لحسم لقب «البريميرليج»
27 فبراير 2025 20:19

 
لندن (د ب أ)

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حذر الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول زملائه، بأنه لا مجال للتهاون، رافضاً التلميحات التي تشير إلى أن فريقه حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وفاز ليفربول على نيوكاسل يونايتد 2- صفر تزامناً مع تعادل ارسنال مع نوتنجهام فورست بهدف لمثله ليتسع الفارق بينهما في الصدارة إلى 13 نقطة، ليقترب الفريق بشكل كبير من استعادة لقب الدوري الممتاز، بعد غياب خمسة أعوام.
وقال فان دايك بشأن احتفال الجماهير باللقب مبكراً، «بإمكانهم غناء ما يريدونه، نحن بالطبع نستمتع بالأجواء، علينا أن نتعامل مع ذلك».
وأضاف «الأمر لم يُحسم بعد، مازال هناك عشر مباريات حتى النهاية، ولم يحسم أي شيء بعد، لحين حسم الأمور، علينا ألا ننشغل بأي شيء آخر».
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن فان دايك قوله «سأشعر بالملل يا رفاق في تلك الحالة، لأنني سأدعوكم حينها للتحلي بالهدوء».
وأشار «ينبغي الاستمتاع بالفوز بالمباريات لكن ليس لوقت طويل، بما أنك تلعب تقريباً كل ثلاثة أيام، ووضعنا أنفسنا في موقف جيد للغاية، لكن هذا لا يعني أن أي شيء قد حسم، أواصل تذكير اللاعبين وأيضا العالم الخارجي، الرفاق في الإعلام بأنه لا يوجد مجال أو مساحة للتعالي».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
نيوكاسل
أرسنال
نوتنجهام
فان دايك
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