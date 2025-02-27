أوجييه-ألياسيم.. «رقم قياسي» في «دبي للتنس»



دبي (أ ف ب)



بلغ الكندي فيليكس أوجييه-ألياسيم، المصنّف 21 عالمياً، الدور نصف النهائي لإحدى دورات رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الرابعة هذا الموسم، بفوزه على المخضرم الكرواتي مارين تشيليتش (186 عالمياً) 6-4 و3-6 و6-2، في ربع نهائي دورة دبي للتنس (500 نقطة).

وحقق الكندي الذي أحرز لقبي أديلايد الأسترالية (250) في يناير ومونبلييه الفرنسية الشهر الحالي، وخرج من دور الأربعة في دورة الدوحة الأسبوع الماضي على يد الروسي أندري روبليف، انتصاره الخامس عشر هذا الموسم، وهو رقم قياسي عند الرجال.

وسيواجه أوجييه-ألياسيم الفائز من مباراة الخاسر المحظوظ الإيطالي لوكا ناردي (79) والفرنسي كونتان هاليس (77) الصاعد من التصفيات، والذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على الروسي أندري روبليف التاسع في الدور الأول.

وتعود المرة الأخيرة التي نجح فيها أوجييه-ألياسيم في التأهل إلى المربع الذهبي أربع مرات في العام ذاته إلى 2022.