إتشيفيري ينضم إلى مانشستر سيتي



لندن (د ب أ)



انضم لاعب الوسط الأرجنتيني كلاوديو إتشيفيري أخيراً إلى مانشستر سيتي، وذلك بعد أكثر من عام من موافقته على الانضمام إلى النادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مانشستر سيتي أعلن تعاقده مع اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً مقابل 12.5 مليون جنيه إسترليني (15.8 مليون دولار) من ريفر بليت في يناير من العام الماضي، ولكن تمت إعارته مباشرة لفريقه السابق لموسم 2024، وانتهت إعارته في ديسمبر، ولكن بعد ذلك شارك مع منتخب بلاده في بطولة أميركا الجنوبية تحت 20 عاماً، وسجل 6 أهداف، حيث احتلت الأرجنتين المركز الثاني. وأكد النادي الآن انضمام اللاعب للفريق الذي يدربه جوسيب جوارديولا، وسيكون متاحاً للمشاركة مع الفريق فيما تبقى من الموسم.

وكشف إتشيفيري أن أسطورة مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو ساعده في اتخاذ قرار الانتقال إلى مانشستر.

وقال في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «تحدثت إلى أجويرو ومارتن ديميكيليس، وأخبراني أن مانشستر سيتي نادٍ رائع به لاعبون مذهلون وتاريخ جميل». وأضاف: «كنت أعرف عن العلاقة الخاصة بين الأرجنتين ومانشستر سيتي، أجويرو، على وجه الخصوص، إنه أسطورة هنا في مانشستر سيتي بسبب كل ما حقق، اعتدت مشاهدته يلعب، وبصراحة، إنه شعور مذهل أن أكون هنا».

ويصبح إتشيفيري الأرجنتيني الـ 12 الذي ينضم إلى النادي، على خطى العديد من اللاعبين العظماء الذين ساعدوا أيضاً السيتي في تحطيم الأرقام القياسية، وترك بصمة في تاريخ كرة القدم.

وعندما سئل عما إذا كان يشعر أن مانشستر سيتي يتمتع بسمعة خاصة في الأرجنتين، قال: «نعم، أعتقد ذلك».

وأضاف: «بسبب اللاعبين الذين انضموا إلى النادي، وقدموا أداءً جيداً للغاية مثل أجويرو وجوليان ألفاريز وبابلو زاباليتا، كلهم لاعبون مهمون للغاية ولعبوا هنا، وأنا في نادٍ كبير يتمتع بتاريخ طويل».

ويأمل الأرجنتيني في محاكاة الصعود السريع للمهاجمين الشباب دوكو وسافينيو، وقال عن زملائه الجدد في الفريق: «نعم، بالطبع، لقد شاهدتهما يلعبان، وأنا من أشد المعجبين بدوكو كما قلت، أرى نفسي فيهما إنهما لاعبان ديناميكيان للغاية، إنهما دائماً ما يواجهان المدافعين ويتقدمان للأمام في كل مرة يحصلان فيها على الكرة، إن الطريقة التي يلعبان بها شيء مبهر».

وعن مشاركته في بطولة أميركا الجنوبية تحت 20 عاماً، قال: «بصراحة، كانت تجربة رائعة وجيدة حقاً، وأنا سعيد جداً وقام الفريق بعمل رائع، لم نتمكن من الفوز بالبطولة، لكنني فخور بأدائنا، وعلى المستوى الفردي أعتقد أنني قدمت أداءً جيداً، وأنهيت البطولة ثاني الهدافين بستة أهداف، وكان من الرائع المساهمة مع المنتخب وإثبات نفسي، ساعدتني تلك البطولة في إظهار مهاراتي في كرة القدم».

وأضاف: «أحاول دائماً اللعب بشكل جيد، وإظهار ما يمكنني القيام به، وأعطاني المجيء إلى هنا بعد ذلك المزيد من التحفيز، وكان من المثير التفكير فيما سيأتي بعد ذلك».

وشارك إتشيفيري مع الأرجنتين في كأس العالم تحت الـ 17 عاماً 2023، وأحرز خمسة أهداف، بما في ذلك ثلاثية ضد البرازيل.

مثل إتشيفيري فريق ريفر بليت الأول 48 مرة، وسجل أربعة أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة في تلك الفترة.

منحه المدافع السابق لمانشستر سيتي مارتن ديميكيليس، الذي كان مدرباً للفريق الأرجنتيني حتى يوليو 2024، أول مباراة له في يونيو 2023، ومنذ ذلك الحين، لعب 10 مباريات في كوبا ليبرتادوريس، و24 مباراة في الدوري الأرجنتيني الممتاز.

ويمتد عقد إتشيفيري مع مانشستر سيتي حتى صيف 2028.