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الرياضة

ساندر جمال يقود الفجيرة للفوز في «دوري الأولى»

ساندر جمال يقود الفجيرة للفوز في «دوري الأولى»
27 فبراير 2025 21:16


معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬
قاد الفرنسي ساندر جمال بنبشير فريقه الفجيرة للفوز أمام مضيفه الجزيرة الحمراء 2-1، اليوم في انطلاق مباريات «الجولة 19» لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، التي شهدت تفوق حتا أمام يونايتد 2-1 على استاد حمدان بن زايد آل نهيان، وفوز الإمارات خارج قواعده أمام مضيفه مجد 2-1 على استاد طحنون بن محمد.
وسجل ساندر جمال العائد للمشاركة مع الفجيرة بعد تعليق تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه من الانضباط بالإيقاف 4 مباريات، لحين البت في الاستئناف المقدم من ناديه، هدفي «الذئاب» في الدقيقتين 14 و94، فيما سجل سجاد كمال هدف الجزيرة الحمراء الوحيد في الدقيقة 70، ورفع الفجيرة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني خلف الظفرة المتصدر، مقابل 16 نقطة للجزيرة الحمراء «العاشر».
من جهته، كسب الإمارات المواجهة أمام مضيفه مجد 2-1، وسجل للصقور جارديل أوليفيرا في الدقيقة 6، وميكايل سيفيرو في الدقيقة 87، فيما أحرز هدف «أصحاب الأرض» مامور نيانج في الدقيقة 23، ورفع الإمارات رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، مقابل 8 لمجد الثالث عشر.
وتغلب حتا على ضيفه يوناتيد 2-1، وسجل هدفي «الإعصار» سيف سالم في الدقيقة 3، ومارسيلو كوستا 62، فيما سجل ليونايتد لويس مارسليو في الدقيقة 36، ورفع حتا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس، مقابل 27 ليونايتد السادس.
وتستكمل الجولة مساء الغد بمباريات الذيد والظفرة، والحمرية وجلف يونايتد، وجلف أف سي ومصفوت.

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