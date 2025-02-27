العطية بطل «رالي أبوظبي الصحراوي» للمرة الخامسة

أبوظبي (الاتحاد)



للمرة الخامسة، فاز القطري ناصر العطية من فريق داسيا ساندرايدر بلقب رالي أبوظبي الصحراوي - الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة - بعد أن حقق المركز الأول في الترتيب العام في فئة «ألتيميت» بزمن 14:26:55 ساعة، وجاء ثانياً البرازيلي مورايس «تويوتا جازو ريسنج» بفارق 02:28 دقيقة، والأميركي سيث كونتيرو من الفريق نفسه في المركز الثالث بفارق 11:56 دقيقة.

وأقيمت «النسخة 34» من رالي أبوظبي الصحراوي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظيم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ومجلس أبوظبي الرياضي، وانطلقت المرحلة الخامسة والختامية من رالي أبوظبي الصحراوي «مرحلة مجلس أبوظبي الرياضي» من مزيرعة وصولاً إلى أبوظبي، وتميزت بالسرعة مع بعض الكثبان الرملية الصعبة، لتغطي إجمالي مسافة 364 كلم، منها 167 كلم من المسارات الخاصة.

وحققت السعودية دانية عقيل وملاحها الفرنسي دوبل من فريق بي بي آر موترسبورت – أس أتش جي إنجازاً تاريخياً في فئة «شالنجر»، لتصبح أول امرأة تفوز بحدث في تاريخ بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة منذ انطلاقها في 2022، بزمن 15:44:25 ساعة.

وفي فئة «أس أس في» فاز الأرجنتيني فيريولي ومواطنه الملاح سيزانا باللقب، بزمن 15:58:21 ساعة، وتبعه جاسباري، ونوجويرا.

وفي فئة الدراجات النارية «رالي جي بي»، تُوج الأسترالي ساندرز «ريدبل كي تي أم فاكتوري ريسنج باللقب بزمن 14:20:56 ساعة، وتبعه الأميركي برابيك «مونستر أنيرجي هوندا أتش آر سي» بفارق 05:47 دقيقة، والإسباني تشارينا من الفريق نفسه، بفارق 06:04 دقائق عن البطل.

وفي فئة الدراجات النارية «رالي 2»، فاز الجنوب أفريقي مايكل دوكيرتي «أس آر جي موتورسبورت» باللقب بزمن 14:46:04 ساعة، وتبعه البولندي دابروفسكي «دوست رالي» بفارق 34:26 دقيقة، والنمساوي ايبستر من فريق البطل بفارق 51:25 دقيقة.



وفي فئة الدراجات النارية «كوادز»، فاز الليتواني كانوبيكيناس «سي أف موتو ثاندر ريسنج» بلقب الفئة، بزمن 20:23:02 ساعة، وتبعه الفرنسي مارتينيز من الفريق نفسه، والبولندي لوج دراج المنتخب الوطني البولندي.

وبعد إسدال الستار على الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة، حقق ناصر العطية انتصاراً جعله يتصدر بطولة العالم برصيد 96 نقطة، بعد أن حصد 48 نقطة هذا الأسبوع، فيما عاد الفائز برالي داكار، السعودي يزيد الراجحي بنقطة واحدة، ليصبح في رصيده 73 نقطة، كما شهدت الرالي قفزة كبيرة لكل من لوكاس مورايس وسيث كوينتيرو، بعد صعودهما إلى منصة التتويج في الرالي، حيث انتقل البرازيلي إلى المركز الثالث في ترتيب بطولة العالم برصيد 63 نقطة، متقدماً بفارق 3 نقاط عن الأميركي الذي يملك 60 نقطة.

ووضع فريق تويوتا اثنين من سائقيه على منصة التتويج، مما عزز سيطرته في منافسات المصنعين، حيث تصدر الترتيب «221 نقطة»، وتفوق على فريق داسيا الذي يملك 158 نقطة، بعد خسارة سيباستيان لوب في اليوم قبل الأخير من الرالي، بينما يحتل «فورد أم سبورت» المركز الثالث «139 نقطة»، بعد انسحاب ماتياس إكستروم بسبب المرض عقب المرحلة الثانية.

وكان الحدث صعباً على المتسابقين الإماراتيين، حيث عانى العديد من المرشحين البارزين من مشكلات ميكانيكية، من بينهم عبد العزيز أهلي في فئة كوادز، ومنصور بالهلي في فئة إس أس في.

من جانبه قال خالد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «يُعد رالي أبوظبي الصحراوي واحداً من أرقى سباقات الراليات الصحراوية في العالم، إذ يملك إرثاً يمتد إلى السنوات التأسيسية لهذه الرياضة، ويجذب نخبة المتسابقين في سباقات الكروس كانتري، ومع ذلك، فإن الحفاظ على المكانة الأسطورية يتطلب التطور المستمر، وهذا ما حدث في النسخة الـ34، أردنا الارتقاء بالحدث إلى مستوى جديد، من انطلاقة العين، إلى معسكر ماراثوني شديد الصعوبة في القوع، وصولاً إلى مسارات جديدة اختبرت السائقين والدراجين على بعض من أكبر الكثبان الرملية في العالم، وأعتقد أننا حققنا هذا الهدف».

وأكد بن سليم أن هذا لم يكن ممكناً لولا دعم شركائنا المميزين، وعلى رأسهم ديوان ممثل الحاكم – منطقة الظفرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، الذين عملنا معهم عن كثب، إلى جانب أدنوك للتوزيع والعديد من الهيئات الحكومية والشركات الخاصة التي اجتمعت نحو نسخة استثنائية أخرى من رالي أبوظبي الصحراوي».

من جانبه، قال ناصر العطية: «سعيد بالفوز، كان أسبوعاً صعباً، وليس من السهل الفوز هنا، لكننا ضغطنا بقوة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وسعداء بهذه النتيجة، والفوز خمس مرات في أبوظبي أمر كبير، لأننا ندرك مدى صعوبة هذا السباق، أشكر الفريق على كل الجهود التي بذلناها، إنه إنجاز مذهل حقاً، كما قدم لوكاس أداءً رائعاً، وبذل مجهوداً كبيراً، وتويوتا لا تزال سريعة، لكننا قادمون بسيارتنا الجديدة».

حظي رالي أبوظبي الصحراوي برعاية من شريك قطاع الطاقة «أدنوك للتوزيع»، دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، شريك التكنولوجيا «أي آند»، الشريك الرسمي للخدمات اللوجستية «دي أتش أل»، الشريك في قطاع السيارات «الفطيم تويوتا»، وبدعم من وزارة الدفاع، شرطة أبوظبي، الدفاع المدني، شركة أبوظبي للتوزيع، بلدية منطقة الظفرة، تدوير، والشريك الإعلامي قناة أبوظبي الرياضية.