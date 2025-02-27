ريال مدريد ينعى لاعبه



مدريد (د ب أ)



نعى نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لاعبه السابق خافيير دورادو، الذي توفي عن عمر يناهز 48 عاماً.

وأصدر الفريق الملكي بياناً على موقعه الإلكتروني الرسمي جاء فيه: «يشعر نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته بالحزن العميق لوفاة خافيير دورادو، خريج أكاديمية ريال مدريد ولاعب الفريق الأول لنادينا في عامي 1999 و2000».

وأضاف البيان «يقدم ريال مدريد تعازيه وحبه لعائلته وزملائه في الفريق وأحبائه، وكذلك لجميع الأندية التي لعب لها».

يشار إلى أن دورادو، الذي لعب لأندية رايو فايكانو وسبورتينج خيخون الإسبانيين وغيرهما من الفرق الأخرى، عانى من مرض السرطان لعدة سنوات.