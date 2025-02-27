من إدارة «البايرن» إلى كيميتش: العرض لم يعد سارياً



أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة بيلد النقاب عن أن الدولي الألماني جوشوا كيميتش «30 عاماً» متوسط ميدان بايرن ميونيخ لم يجدد حتى الآن عقده الذي ينتهي في يونيو 2025، إذ أن مسؤولي «البافاري» أبلغوه بعد اجتماعهم الأخير هذا الأسبوع بأن العرض الأخير الذي قدموه له لم يعد سارياً، ما وضع اللاعب تحت ضغط ضرورة تحديد موقفه من البقاء أو الرحيل.

وقالت الصحيفة إن البايرن يريد أن يحصل على رد واضح من جانب اللاعب بشأن نواياه المستقبلية، قبل استئناف أي مفاوضات جديدة، مشيرة إلى أن كيميتش لم يقدم أي لفتة تفيد التزامه تجاه ناديه الحالي، ما عزز التكهنات التي تتحدث عن تفكيره في الرحيل خلال «الميركاتو» الصيفي المقبل.

ولما كانت مفاوضات تمديد عقد كيميتش متوقفة في الوقت الحالي، فإن طابوراً طويلاً من الأندية الأوروبية الكبيرة يتابع عن قرب موقف اللاعب، وفي مقدمتها باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي بدأ اهتمامه بكيميتش منذ الصيف الماضي، من أجل تعزيز وسط ملعبه أو مركز الظهير الأيمن الذي يجيد النجم الألماني اللعب فيه. كما أبدى ريال مدريد الإسباني اهتمامه بضمه خاصة بعد اعتزال مواطنه تونسي كروس.

وكان كيميتش انضم إلى البايرن في صيف 2015، قادماً من رد بول لايبزج، ويملك مواصفات اللاعب «كامل الأوصاف» حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز، ويتميز بالتسديد القوي وصناعة اللعب وحُسن قيادة الفريق.

لعب كيميتش هذا الموسم 36 مباراة أساسياً بلا منازع بمختلف المسابقات التي شارك فيها الفريق، بل إنه لعب المباريات كاملة ولم يتم تغييره إلا مرة واحدة فقط وكانت الأحد الماضي عندما واجه فريقه، إنتراخت فرانكفورت، إذ خرج مصاباً في «ربلة الساق» ولن يلعب مباراة البايرن القادمة غداً الجمعة أمام شتوتجارت في الدوري الألماني «البوندسليجا».

ويبقى معرفة ما إذا كانت هذه الإصابة تؤثر على مستقبله في بايرن ميونيخ، بحيث تسمح لسان جيرمان بانتهاز الفرصة لضمه «مجاناً» الصيف القادم.