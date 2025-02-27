الجمعة 28 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مورينيو مُهدد بالإيقاف 6 أشهر

مورينيو مُهدد بالإيقاف 6 أشهر
27 فبراير 2025 22:12

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«التعليقات المسيئة» تُوقف مورينيو 4 مباريات!
بلاغ جنائي ضد مورينيو في تركيا


أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، إحالة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة إلى لجنة الانضباط بسبب «سلوكه غير الرياضي»، في مباراة «الكلاسيكو» مع جالطة سراي، و«تعليقاته المهينة» في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.
وحال إدانة مورينيو، ربما يتعرض لغرامة وإيقاف أقصاه 6 أشهر، وفي البيان ذاته، أفاد الاتحاد التركي أن مدرب جالطة سراي أوكان بوروك وعدد من أعضاء الجهاز الفني للفريقين أحيلوا أيضاً إلى هيئة الانضباط.
وإضافة إلى ذلك، تم إدراج مهاجم جالطة سراي ماورو إيكاردي، الذي لم يلعب بسبب الإصابة، وشاهد المباراة من المدرجات، في القائمة بسبب «مخالفة اللوائح»، رغم عدم اتخاذه أي إجراءات احترازية، وكان جالطة سراي أعلن بالفعل أنه سيتقدم بشكاوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي ضد مورينيو، متهماً إياه بالعنصرية، وهي الشكوى التي وصفها فنربخشة بأنها «لا أساس لها من الصحة» و«سخيفة».
ويأتي قرار جالطة سراي رداً على تصريحات مورينيو بعد التعادل السلبي، والتي زعم فيها أن لاعبي المنافس «قفزوا مثل القردة» على مقاعد البدلاء احتجاجاً على القرارات التحكيمية، وللمرة االأولى منذ 55 عاماً، أدار مباراة في الدوري التركي حكم أجنبي هو السلوفيني سلافكو فينسيتش، بسبب شكاوى من التحكيم المحلي، وبناء على طلب فنربخشة.
وبعد المباراة، توجه مورينيو إلى غرفة حكام المباراة لتهنئته.
ومن جانبه، انتقد أوكان بوروك قرارات التحكيم وتصريحات مورينيو في المؤتمر الصحفي، ووصفه بـ «الباكي».

البرتغال
تركيا
جوزيه مورينيو
فنربخشة
جالطة سراي
آخر الأخبار
أول أيام شهر ‎رمضان في الإمارات
علوم الدار
غداً السبت أول أيام شهر ‎رمضان المبارك في الإمارات
اليوم 19:20
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اليوم 14:17
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك
اليوم 17:32
ترامب يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض
الأخبار العالمية
ترامب يجري مباحثات مع زيلينسكي في البيت الأبيض
اليوم 21:00
حميد بن راشد يتقبل تعازي سعود بن صقر والشيوخ في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي
علوم الدار
حميد بن راشد يتقبل تعازي سعود بن صقر والشيوخ في وفاة الشيخ سعيد بن راشد النعيمي
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©