مورينيو مُهدد بالإيقاف 6 أشهر



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، إحالة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة إلى لجنة الانضباط بسبب «سلوكه غير الرياضي»، في مباراة «الكلاسيكو» مع جالطة سراي، و«تعليقاته المهينة» في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.

وحال إدانة مورينيو، ربما يتعرض لغرامة وإيقاف أقصاه 6 أشهر، وفي البيان ذاته، أفاد الاتحاد التركي أن مدرب جالطة سراي أوكان بوروك وعدد من أعضاء الجهاز الفني للفريقين أحيلوا أيضاً إلى هيئة الانضباط.

وإضافة إلى ذلك، تم إدراج مهاجم جالطة سراي ماورو إيكاردي، الذي لم يلعب بسبب الإصابة، وشاهد المباراة من المدرجات، في القائمة بسبب «مخالفة اللوائح»، رغم عدم اتخاذه أي إجراءات احترازية، وكان جالطة سراي أعلن بالفعل أنه سيتقدم بشكاوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي ضد مورينيو، متهماً إياه بالعنصرية، وهي الشكوى التي وصفها فنربخشة بأنها «لا أساس لها من الصحة» و«سخيفة».

ويأتي قرار جالطة سراي رداً على تصريحات مورينيو بعد التعادل السلبي، والتي زعم فيها أن لاعبي المنافس «قفزوا مثل القردة» على مقاعد البدلاء احتجاجاً على القرارات التحكيمية، وللمرة االأولى منذ 55 عاماً، أدار مباراة في الدوري التركي حكم أجنبي هو السلوفيني سلافكو فينسيتش، بسبب شكاوى من التحكيم المحلي، وبناء على طلب فنربخشة.

وبعد المباراة، توجه مورينيو إلى غرفة حكام المباراة لتهنئته.

ومن جانبه، انتقد أوكان بوروك قرارات التحكيم وتصريحات مورينيو في المؤتمر الصحفي، ووصفه بـ «الباكي».