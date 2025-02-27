عجمان يضاعف أحزان النصر بـ «ثنائية»

معتصم عبدالله (عجمان)



ضاعف عجمان أحزان ضيفه النصر، وألحق به الخسارة 2- 1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد راشد بن سعيد، ضمن «الجولة 19» لدوري أدنوك للمحترفين، وسجل الصربي ميلوس كوسانوفيتش ثنائية «البرتقالي» في الدقيقتين 11 و83 من «ضربة جزاء»، فيما أحرز «البديل» مامي جنينج هدف «العميد» في الدقيقة 84.

ورفع «البرتقالي» رصيده إلى 25 نقطة، ليتقدم إلى المركز السادس، مقابل بقاء «العميد» الذي تكبد الخسارة الثامنة، والثالثة على التوالي، برصيد 26 نقطة في «المركز السابع».

وافتتح ميلوس كوسانوفيتش التسجيل للبرتقالي من ضربة حرة في الدقيقة 11، وهو الهدف الثامن للمدافع الصربي من أصل 16 مع عجمان من «ركلات حرة مباشرة»، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضاعف تقدم فريقه بالهدف الثاني من «ضربة جزاء» في الدقيقة 83.

في المقابل، قلص «البديل» السنغالي مامي جنينج الفارق بتسجيله هدف «العميد» الوحيد من هجمة مرتدة في الدقيقة 84، وهو الهدف الأول للسنغالي المقيم في مباراته الأولى في الدوري مع «العميد» بعد انتقاله إلى صفوف الأخير قادماً من مصفوت في دوري الدرجة الأولى.