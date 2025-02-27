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الرياضة

الوحدة يحسم «الكلاسيكو» بـ «ثنائية» أمام العين

الوحدة يحسم «الكلاسيكو» بـ «ثنائية» أمام العين
27 فبراير 2025 22:44

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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حقق الوحدة فوزاً مستحقاً على العين 2-1، في مباراة «الكلاسيكو» ضمن «الجولة 18» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، ورفع «العنابي» رصيده إلى «31 نقطة»، لينفرد بالمركز الثالث، في حين تراجع «الزعيم» إلى المركز الرابع، بعدما توقف رصيده عند «29 نقطة».
وحول الوحدة تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، بعد أن قدم مباراة قوية على الصعيد الهجومي،
بدأ العين بالتسجيل عن طريق عبد الكريم تراوري برأسية في الدقيقة 28، فيما تعادل فاكوندو للوحدة في الدقيقة 68، إثر تسديدة رائعة، وأحرز إبراهيما ديارا هدف الفوز لـ «أصحاب السعادة» في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وكانت الأفضلية للوحدة على مدار اللقاء، خاصة بعد طرد فابيو كاردوسو لاعب العين في الدقيقة 30.
وتصدت العارضة لأكثر كرة كانت كفيلة بتعديل النتيجة لمصلحة الوحدة، واعتمد العين على الهجمات المرتدة، خاصة في الشوط الثاني الذي سيطر عليه الوحدة بشكل كامل، وأهدر أكثر من فرصة، إلى أن ترجم ديارا السيطرة إلى هدف الفوز في الدقيقة 95، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لـ «العنابي».

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
العين
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