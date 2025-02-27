صلاح يهدد «الرقم القياسي» لهنري



معتز الشامي (أبوظبي)



اقترب ليفربول خطوة أخرى من لقب الدوري الإنجليزي، بفوز مهم على نيوكاسل بهدفين في ملعب «أنفيلد» وسجل دومينيك سوبوسلاي الهدف الأول في الدقيقة 11، وهو «الهدف 100» لليفربول في جميع المسابقات موسم 2024-2025، ليصبح أول نادٍ في الدوري الإنجليزي يصل إلى هذا الرقم هذا الموسم.

وضاعف ليفربول تقدمه عن طريق أليكسيس ماك أليستر، الذي سجل هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم. وجاءت التمريرة الحاسمة من محمد صلاح، الذي ارتفع إلى 42 مشاركة في الأهداف في 28 مباراة بـ «البريميرليج» خلال موسم 2024-25 «25 هدفاً و17 تمريرة حاسمة»، ليعادل رقمه القياسي الشخصي موسم 2017-2018.

وأصبح صلاح أيضا ثالث لاعب يصنع 17 هدفاً أو أكثر من اللعب المفتوح في موسم الدوري الإنجليزي، إلى جانب تييري هنري «20 هدفاً» موسم 2002-2003، وكيفن دي بروين «17 هدفاً» في 2019-2020.

وخلال مباريات ليفربول ال10 المتبقية في الدوري الإنجليزي، يحتاج صلاح إلى 4 تمريرات حاسمة لكسر رقم هنري، والانفراد بإنجاز الأكثر صناعة للأهداف بموسم واحد في «البريميرليج».

ويعني هذا الفوز، إلى جانب فشل أرسنال في الفوز على نوتنجهام فورست، أن ليفربول وسع الفارق في الصدارة إلى 13 نقطة، رغم أنه لعب مباراة أكثر من «المدفعجية».

وكان فوز «الريدز» الوحيد بلقب البريميرليج بالمسمى الجديد حتى الآن خلف أبواب مغلقة في موسم 2019-2020 الذي تأثر بشدة بفيروس كورونا، ويبدو أن هناك القليل من الشك في أن جماهيرهم ستكون قادرة على الاستمتاع باللقب الثاني والحضور.