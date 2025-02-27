وفاة أسطورة الشطرنج

موسكو (أ ف ب)



توفي أسطورة الاتحاد السوفييتي في الشطرنج بوريس سباسكي الذي اشتهر في الخسارة أمام الأميركي بوبي فيشر عام 1972 عن 88 عاماً، حسبما أعلن الاتحاد الروسي للعبة.

وقال الاتحاد الروسي «توفي بطل العالم العاشر بوريس سباسكي عن 88 عاماً»، معتبراً رحيله «خسارة كبيرة للبلاد».

وبات سباسكي عاشر بطل للعالم عام 1969، حين فاز على حامل اللقب السوفييتي الآخر تيجران بتروسيان، قبل أن يتنازل عن اللقب عام 1972، بخسارته المواجهة التاريخية مع الأميركي فيشر.

فاز بالبطولة السوفيتية مرتين «1961، 1973» وخسر مرتين مباريات كسر التعادل «1956، 1963»، وكان مرشحاً لنيل لقب بطولة العالم سبع مرات «1956، 1965، 1968، 1974، 1977، 1980 و1985».