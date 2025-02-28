«التعليقات المسيئة» تُوقف مورينيو 4 مباريات!

إسطنبول (أ ب)



أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم قراراً بحرمان جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشه، من المشاركة في أربع مباريات، كما فرض عليه غرامة مالية، وذلك بعد تعليقات مسيئة ضد الحكام الأتراك.

وقام الاتحاد التركي بتغريم المدرب البرتغالي البالغ «62 عاماً» مبلغ 6. 1 مليون ليرة «44 ألف دولار»، بعد أن انتقد حكام المباراة في مؤتمر صحفي عقب التعادل السلبي بدون أهداف أمام جالطة سراي في الدوري التركي لكرة القدم يوم الإثنين الماضي.

ولم يشارك مورينيو في واحدة من المباريات الأربع يوم الخميس، عندما غاب عن مقاعد البدلاء، خلال فوز فنربخشه 4-1 على غازي عنتاب في كأس تركيا.

وقالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، إن فنربخشه استأنف ضد قرار الإيقاف أربع مباريات.

وهذا يعني أنه إذا لم ينجح استئناف فنربخشه، يغيب مورينيو عن المباريات الثلاث المحلية القادمة للفريق.