ليستر.. «السقوط 18» في «البريميرليج»

لندن (د ب أ)



واصل وستهام يونايتد ابتعاده عن مراكز القاع، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً ومستحقاً 2- صفر على ضيفه ليستر سيتي، في ختام «المرحلة الـ27».

وافتتح التشيكي توماس سوسيك التسجيل لوستهام في الدقيقة 21، فيما جاء الهدف الثاني للفريق اللندني عبر «النيران الصديقة»، بعدما أحرز المدافع الدنماركي يانيك فيسترجارد، لاعب ليستر هدفاً عكسياً في الدقيقة 43 .

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد وستهام، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي، والتاسع في المسابقة هذا الموسم، مقابل 6 تعادلات و12 خسارة، إلى 33 نقطة، ليتقدم للمركز الخامس عشر.

في المقابل، تجمد رصيد ليستر، الذي نال خسارته الـ18 في المسابقة هذا الموسم، مقابل 4 انتصارات و5 تعادلات، عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر «قبل الأخير»، وهذه الهزيمة هي الرابعة على التوالي، التي يتكبدها الفريق في البطولة.