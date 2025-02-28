الأهلي والهلال.. «العقدة 1653»!



معتز الشامي (أبوظبي)



عندما يستضيف الهلال نظيره الأهلي في قمة «الجولة 23» من الدوري السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، يبحث الأخير عن فك عقدة دامت 5 سنوات في مباريات الفريقين.

ولم يعرف أهلي جدة الفوز على الهلال في الدوري لمدة 1653 يوماً بالتمام والكمال، منذ آخر انتصار بنتيجة 2-1، في إياب موسم 2019-2020.

ولعب بعدها الفريقين 7 لقاءات في الدوري، رجحت كفة الهلال 5 مرات، والتعادل مرتين، كما تفوق الهلال 2-1، في آخر مواجهة بين الفريقين بالدور الأول.

وخلال آخر 10 مواجهات بين الفريقين بجميع المسابقات، يتفوق الهلال أيضاً، بواقع 6 انتصارات، وتفوق الأهلي مرة واحدة، و3 تعادلات.

وتشتعل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، حيث يريد الهلال الانتصار للاقتراب من الاتحاد في الصدارة، بعد تعثر الأخير بالتعادل أمام الخليج، بينما يسعى الأهلي للاقتراب من «المربع الذهبي» للحصول على مقعد مؤهل إلى البطولات الآسيوية.