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الرياضة

مبابي يقترب من دخول تاريخ ريال مدريد وتحطيم رقم رونالدو!

مبابي يقترب من دخول تاريخ ريال مدريد وتحطيم رقم رونالدو!
28 فبراير 2025 10:50

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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بعد بداية بطيئة لمسيرته مع ريال مدريد، أسكت كيليان مبابي منتقديه، ليثبت أنه أحد أفضل اللاعبين، وأنهى النجم الفرنسي «26 عاماً» واحدة من أطول قصص الانتقالات في تاريخ كرة القدم، بالانضمام إلى مدريد في صيف الماضي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ووصل مبابي إلى العاصمة الإسبانية وسط توقعات ضخمة.
وانضم مبابي إلى حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ولم يكن اندماجه مثالياً، حيث كافح كارلو أنشيلوتي لإيجاد التوازن المثالي لفريقه، وبمرور الوقت، اندمج مبابي مع زملائه في الفريق، وأصبح في حالة رائعة، حيث سجل 11 هدفاً في آخر 8 مباريات، وارتدى بعض المهاجمين الأسطوريين القميص الأبيض الشهير على مر السنين، لكن مبابي في طريقه لتحطيم الرقم القياسي على الإطلاق لأكبر عدد من الأهداف في أول موسم مع ريال مدريد.
ورغم شهرة كريستيانو رونالدو بأرقامه التهديفية المذهلة، إلا أن هداف ريال مدريد التاريخي لا يحتل المرتبة الأولى، وسجل إيفان زامورانو أهدافاً أكثر من أي لاعب آخر في التاريخ، خلال موسمه الأول مع العملاق الإسباني.
وسجل اللاعب التشيلي 37 هدفاً في 45 مباراة، خلال موسم 1992-1993، بعد انضمامه من إشبيلية.
وأحرز رونالدو ورود فان نيستلروي 33 هدفاً في الموسم الأول لهما مع ريال مدريد، بعد انضمامهما من مانشستر يونايتد، ومع ذلك يحتل رونالدو مرتبة أعلى، حيث وصل إلى هذا العدد في 12 مباراة أقل من الدولي الهولندي السابق، ويملك الأسطورة المكسيكي هوجو سانشيز «29 هدفاً»، والكرواتي دافور سوكر «29 هدفًا» في المراكز الخمسة الأولى.
ويحتل مبابي المركز السادس برصيد 28 هدفاً في 38 مباراة هذا الموسم، لكن اللاعب «26 عاماً» ربما يحطم رقم زامورانو، حيث يمكن لريال مدريد أن يلعب 22 مباراة أخرى هذا الموسم، إذا وصل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا، ويسجل مبابي حالياً 0.71 هدف في المباراة، لذلك يحتاج إلى 15 مباراة أخرى لتجاوز الرقم القياسي الحالي.

 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
كيليان مبابي
باريس سان جيرمان
كريستيانو رونالدو
رود فان نيستلروي
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