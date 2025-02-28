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الرياضة

نجوم ريال مدريد يشاهدون الفوز على برشلونة في «كلاسيكو السلة»

نجوم ريال مدريد يشاهدون الفوز على برشلونة في «كلاسيكو السلة»
28 فبراير 2025 10:57

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


في إطار حرص إدارة ريال مدريد على توطيد العلاقات بين نجوم النادي في مختلف اللعبات الرياضية، وجهت الدعوة إلى عدد من نجوم كرة القدم لمشاهدة «كلاسيكو» السلة بين الريال وبرشلونة، ضمن «الجولة 27» للدوري الأوروبي، بصالة «موفي ستار أرينا» في العاصمة الإسبانية مدريد.
وتابع نجوم الكرة، وفي مقدمتهم «المايسترو» الكرواتي لوكا مودريتش المباراة من المدرجات، حيث جلس بجوار الهداف الفرنسي كيليان مبابي، بينما جلس في مكان آخر بالمدرجات الإنجليزي جود بيلينجهام إلى جوار النمساوي ديفيد ألابا، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والمغربي إبراهيم دياز.

 

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وبعد أن كان الفريق «الكتالوني» متقدماً في الشوط الأول 43-40، استطاع «الميرنجي» أن يصنع «ريمونتادا» رائعة في الشوط الثاني، ليُنهي المباراة متقدماً 96-91، ويعزز حظوظه للتأهل إلى الأدوار النهائية.
وذكرت مصادر صحفية إسبانية موالية لـ«الملكي»، أن حرص النادي على أن يحضر نجوم كرة القدم مباريات اللعبات الأخرى، يدل على التزام ريال مدريد بثقافة «الفريق الواحد»، إذ إن دعم اللاعبين لبعضهم، يكشف حقيقة الروح السائدة التي تستهدف تلاحم كل نجوم اللعبة مع الجماهير، في تشجيع أي فريق يحمل اسم النادي ويرتدي قميصه.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
برشلونة
كرة السلة
مودريتش
كيليان مبابي
جود بيلينجهام
فينيسيوس جونيور
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