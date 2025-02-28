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الرياضة

البطائح بطل كأس الإمارات لكرة الصالات

البطائح بطل كأس الإمارات لكرة الصالات
28 فبراير 2025 11:15

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تُوج البطائح بطلاً لـ«النسخة السابعة» لكأس الإمارات لكرة قدم الصالات، بعد فوزه على خورفكان بهدف، في إياب النهائي على صالة خورفكان، سجل الهدف جوستافو مارتينس، وتفوق البطائح على خورفكان 6-3 في الذهاب.
وقام إبراهيم حسن النمر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة قدم الصالات، بتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية للاعبين وأعضاء والجهاز الفني والإداري للبطائح، والميداليات الفضية لخورفكان.
وسبق للبطائح التتويج بكأس الإمارات في المواسم 2019-2020، و2022-2023، و2023-2024، وحقق خلال الموسم الحالي لقب كأس السوبر لكرة الصالات.

الإمارات
كرة الصالات
البطائح
خورفكان
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