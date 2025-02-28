30 متسابقاً في «تحدي العين»



أبوظبي (الاتحاد)



استضاف متنزه «العين أدفنتشر» مجموعة من أبرز متسابقي الطرق الوعرة الموهوبين في الإمارات للمشاركة في النسخة الأولى من «تحدي العين للطرق الوعرة» الذي أقيم على مضمار «إكس كيو» للطرق الوعرة، الذي تم افتتاحه مؤخراً في هذه الوجهة الرياضية والترفيهية الرائدة.

وفاز جو المر بالمركز الأول في فئة الدفع الرباعي، فيما نال كريستوف تروشزينسكي لقب أفضل متسابق دراجات نارية في تحدي القدرة.

حضر الفعالية الشيخ أحمد بن سلطان آل نهيان، رئيس نادي القبيلة لكرة القدم، وشارك في التحدي إيلي سيبانو، مالك ورئيس مجلس إدارة نادي يونايتد لكرة القدم دبي، وسعود الكعبي، الممثل الإماراتي ومالك «إكس كيو».

واستقطب التحدي 30 مالكاً لمركبات يمكن قيادتها على مختلف أنواع التضاريس مثل سيارات الدفع الرباعي، ومركبات الزحف الصخري «الباجي»، ودراجات الإندورو، حيث اختبر السائقون والدراجون مهاراتهم وقدرتهم على التحمل على مسار يتطلب مهارات قيادة عالية بسبب تضاريسه المعقدة، ويمتد على طول كيلومتر واحد، مع عقبات مصممة خصيصاً لهذا النوع من المنافسات تشمل الحصى والصخور والخرسانة والطين.



وقال دامير جوفيتش، المدير العام، العين أدفنتشر: «يمثل تحدي العين للطرق الوعرة اختباراً حقيقياً للمهارة والإرادة والعزيمة، ويجمع عشاق هذه الرياضة الجميلة والممتعة من مختلف أنحاء الإمارات للاستمتاع بشغفهم المشترك، وخوض التحدي الصعب، ويعزز مكانة إمارة أبوظبي وجهة رياضية عالمية، كما يوصل هذا الحدث رسالة مفادها أن مدينة العين ليست مجرد وجهة سياحية، بل تزخر بالكثير من التجارب الفريدة والفرص المميزة لعشاق الرياضة والمغامرات».

من جانبه، قال بشير جميّل، مدير المبيعات والتسويق في «المسعود للسيارات»: «نلتزم بدعم الفعاليات التي تحتفي بتراث دولتنا، خاصة خلال 2025 (عام المجتمع)، ويشكل الحدث فرصة فريدة للتواصل مع سكان العين، المدينة التي تحتل مكانة متميزة في قلوبنا، وبوصفها رمزاً للثقافة والتقاليد الأصيلة في أبوظبي».