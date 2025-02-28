«الجلطة الدماغية تمنع بوبوفيتش من العودة

لوس أنجلوس (أ ف ب)



أكد جريج بوبوفيتش، المدرب الأسطوري لسان أنتونيو سبيرز، أنه لن يعود لما تبقى من الموسم الحالي من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي أيه»، مفضلاً مواصلة عملية التعافي من جلطة دماغية تعرض لها في نوفمبر.

وقال المدرب «76 عاماً» في بيان نشر على حساب سبيرز على موقع (أكس): «قررت عدم العودة إلى الملاعب هذا الموسم، قام ميتش جونسون وطاقمه الفني بعمل رائع، وكان الإصرار والاحترافية اللذان أظهرهما اللاعبون، حيث ظلوا متحدين خلال موسم مليء بالتحديات، أمراً رائعاً».

وأضاف: «سأواصل التركيز على صحتي على أمل أن أتمكن من العودة للتدريب في المستقبل».

وذكرت شبكة «إي أس بي إن» أن البيان جاء بعدما التقى بوبوفيتش مع لاعبي سبيرز للمرة الأولى، منذ تعرضه لما وصفه الفريق بـ «جلطة دماغية خفيفة» في الثاني من نوفمبر في ملعب فريقه قبل مباراة ضد مينيسوتا تمبروولفز.

تم تعيين المدرب المساعد ميتش جونسون لتولي المهمة مؤقتاً، وذلك مع الأمل باستعادة بوبوفيتش الذي قال في ديسمبر إنه يعمل على العودة لاستكمال عمله.

ويتضمن سجل بوبوفيتش، أقدم المدربين في تاريخ «أن بي آيه»، 1412 فوزاً في الموسم المنتظم، و170 انتصاراً في الأدوار الإقصائية «بلاي أوف».

قاد سبيرز إلى خمسة ألقاب في الدوري في مواسمه الـ 29 مدرباً للفريق، كما كان مدرباً للمنتخب الأميركي، حين أحرز الذهبية في أولمبياد طوكيو «صيف 2021»، وانضم إلى قاعة مشاهير كرة السلة في عام 2023.

وتعتبر الجلطة الدماغية التي تعرض لها بوبوفيتش من النكسات العديدة التي أصابت سبيرز هذا الموسم، آخرها خسارته جهود نجمه الفرنسي الشاب فيكتور ويمبانياما الذي سيغيب عن بقية الموسم المنتظم، بعد إصابته بجلطة دموية في كتفه الأيمن.