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الرياضة

مدرب الهلال «كابوس» يايسله والأهلي!

مدرب الهلال «كابوس» يايسله والأهلي!
28 فبراير 2025 12:00

معتز الشامي (أبوظبي)

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يستعد الهلال والأهلي للمباراة المرتقبة اليوم، في قمة الدوري السعودي، والتي تحمل أهمية خاصة، نظراً للتاريخ الحافل للبرتغالي جورجي جيسوس مدرب «الأزرق» أمام الأهلي، والذي حقق 5 انتصارات متتالية، ما جعله «الكابوس» للألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي، نظراً لسجله المثالي أمام المنافس، وهذا التفوق يمنح الهلال أفضلية نفسية قبل المواجهة المهمة.
ويخوص جيسوس لقاءه السادس أمام الأهلي في جميع المسابقات، وسبق أن حقق 5 انتصارات، من دون أي تعادل أو خسارة، بواقع 4 لقاءات في الدوري، ومباراة في نصف نهائي السوبر السعودي.
وواجه المدرب البرتغالي نظيره الألماني 4 مرات، لم يعرف فيها «الألماني» طعم المكسب بواقع 4 خسائر.
ويسعى أهلي جدة الذي يقدم موسماً متميزاً مع يايسله إلى كسر عقدة الهلال، من أجل الوصول إلى «المربع الذهبي»، بينما يحاول جيسوس استغلال سجله الحافل أمام الأهلي.

السعودية
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