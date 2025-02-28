فينيسيوس: «شارة» ريال مدريد «فخر عائلي»



أنور إبراهيم (القاهرة)



أبدى الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الإسباني، سعادته البالغة بارتداء شارة «الكابتن» للمرة الأولى، خلال مباراة الفريق أمام ريال سوسيداد، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال في تصريحات لقناة النادي التلفزيونية: إنه يأمل في الاستمرار لاعباً في «الريال» أفضل نادٍ في العالم.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية، أن فينيسيوس أعطى بذلك انطباعاً قوياً وواضحاً يتعلق بالمكان الذي يأمل أن يُكمل فيه مشواره الكروي، بعد أن كانت هناك شكوك وتكهنات كثيرة تشير إلى نجم «السامبا» يفكر بجدية في العرض المغري الذي تلقاه من أحد أندية الدوري السعودي، وكان زملاؤه يتحدثون عنه في «غرفة الملابس» على سبيل الدعابة والتسلية.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني أجرى تغييرات كبيرة على التشكيل الذي شارك في مباراة ريال سوسيداد، حيث جلس لوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش وفالفيردي على «دكة البدلاء»، والذين يرتدون «شارة القيادة» على الترتيب، ما سمح لفينيسيوس أن يحصل عليها للمرة الأولى في مسيرته مع «الميرنجي».

وأكد فينيسيوس لقناة النادي أنه يتمنى الاستمرار في «السانتياجو برنابيو» لسنوات عديدة قادمة، وقال: إنه شيء خاص جداً أن أكون قائداً لـ «الريال»، وبعد فترة طويلة لي هنا، حانت اللحظة التي أرتدي فيها شارة «الكابتن»، وهذا مبعث فخر لي ولعائلتي، بعد كل ما بذلناه من أجل المجيء إلى هنا، والانضمام إلى نادي أحلامي، وتحقيق حلمي باللعب له، وأتمنى الاستمرار في صناعة الفارق مع «البلانكوس».

وأضاف: سعيد بوجودي في هذا الفريق، والفوز الذي حققناه على ريال سوسيداد، وأنا قائد الفريق الأفضل في العالم، إنه شعور لا يمكن شرحه أو تفسيره، ولكني أعيشه بكل جوارحي، شيء لم أكن أحلم به أبداً أو أتخيل حدوثه.

واختتم فينيسيوس تصريحاته قائلاً: في المباراة القادمة أصل إلى 300 مباراة، وأريد أن تصبح 400 و500 مباراة، وأريد أن أسجل التاريخ في النادي العريق.

يُذكر أن ريال مدريد يحل ضيفاً «السبت» على ريال بيتيس في الدوري «الليجا»، ثم يستقبل أتلتيكو مدريد الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.