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الرياضة

فان دايك: أنتظر المكافأة مع صلاح في ليفربول

فان دايك: أنتظر المكافأة مع صلاح في ليفربول
28 فبراير 2025 13:00

 
علي معالي (أبوظبي)

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بعد مباراة نيوكاسل، وابتعاد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، واقترابه من لقب «البريميرليج»، قال الهولندي فيرجيل فان دايك قائد «الريدز»، إن استمرار المستوى الرائع للنجم محمد صلاح يقود الفريق إلى حصد الألقاب، والشيء الوحيد الذي يهمه مع صلاح حالياً هو الفوز بـ «الريميرليج».
وأضاف: «نريد ونفكر في الفوز بأكبر عدد ممكن من البطولات هذا الموسم، وإذا استمر صلاح على هذا المستوى، ستتم مكافأته على كل الجهد الذي يبذله يومياً، ونكافأ جميعاً، وأنا معه وهو الهدف المهم لنا، لذلك أنتظر مع صلاح مكافأة الموسم».
وقال فان دايك: « أتحدث مع صلاح كثيراً عن الفريق، وهدفنا التتويج بالدوري الإنجليزي، ونفعل كل ما في وسعنا لبلوغ ذلك، أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام حتى الآن، وعلينا الاستمرار فيما نقدمه حتى يتم تكريمنا على جهدنا في نهاية المطاف».
وأضاف: «لا فائدة من التفكير فيما قد يحدث، المهم الآن التركيز على المباراة المقبلة، ولدينا فارق بسيط في الصدارة، وعلينا أن نستغل الوقت للراحة والاستعداد بأفضل شكل، خاصة أننا سنواجه تحديات قوية في دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
نيوكاسل
فان دايك
محمد صلاح
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