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الرياضة

محمد صلاح إلى الدوري الإيطالي

محمد صلاح إلى الدوري الإيطالي
28 فبراير 2025 12:44

 
علي معالي (أبوظبي)

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نشرت شبكة «TEAMtalk» الإنجليزية تقريراً يشير إلى أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول، يجري محادثات سرية مع إنتر ميلان، من دون انتظار عرض جديد من إدارة «الريدز»، مؤكدة أن النادي الإيطالي يرى أن التعاقد مع صلاح يعد صفقة مجانية مغرية، ويتحرك الإنتر في سرية لحسم الموقف، خاصة أن اللاعب يرغب في الاستمرار بالملاعب الأوروبية.
ويبدو أن النادي الإيطالي سيكون الوجهة الأقرب، في حال عدم الاتفاق النهائي مع ليفربول، ونقل التقرير أنه وفقاً لصحيفة إل ناسيونال الإسبانية، كان صلاح يتفاوض مع إنتر ميلان، الذي أصبح من أبرز المنافسين على ضمه في الموسم المقبل.
وأكد التقرير أن المؤكد حتى الآن هو أن «الفرعون المصري» لن ينتظر «الريدز» طويلاً، وبات بالفعل يعرف كيف يحدد أهدافه المقبلة، وبدأ بالفعل اتصالاته مع أندية أخرى، بحثاً عن وجهة جديدة تضمن له مواصلة مسيرته بأفضل صورة ممكنة، ما يجعل رحيله عن «أنفيلد» أقرب من أي وقت مضى.
وتناول التقرير التألق الذي يعيشه صلاح حالياً من قيادته ليفربول في سباق اللقب، بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه، وصدارته لهدافي «البريميرليج»، بإسهامه في 52 هدفاً، مسجلاً 30 هدفاً وصناعة 22 هدفاً في 39 مباراة، بجانب المنافسة في دوري الأبطال، وبلوغ نهائي كأس الرابطة.
وفي حال عودة صلاح إلى الملاعب الإيطالية، فإن ذلك لن يكون غريباً عليه، حيث تألق وأجاد مع روما وفيورنتينا، الأول لعب له من 2015 إلى 2017، سجل 29 هدفاً بالدوري، وقبله فيورنتينا بـ6 أهداف، ومن روما انتقل إلى ليفربول ليبدأ مشوار التألق والإبداع.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
محمد صلاح
إنتر ميلان
روما
فيورنتينا
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