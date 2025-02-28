خطط واستراتيجيات لتوسيع قاعدة الجوجيتسو في مصر

أبوظبي (الاتحاد)



شهدت رياضة الجوجيتسو في مصر تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث توسعت قاعدة المشاركين بشكل كبير، وبرزت العديد من الإنجازات التي تعكس احترافية اللاعبين المصريين في هذا المجال.

وأسهمت بطولة مصر القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي أقيمت 22 و23 فبراير في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، في دفع هذه الرياضة إلى آفاق جديدة، ليس فقط من حيث المشاركة، بل أيضاً من خلال دورها البارز في جذب انتباه الجماهير والمستثمرين على حد سواء.

تمكنت البطولة الأخيرة من بلوغ إنجازات رياضية ملحوظة في مصر، حيث حقق اللاعبون المصريون المركز الأول فيها، وجاءت بعدها روسيا في المركز الثاني، ثم البرازيل في الثالث، وهذا النجاح يعكس مدى تزايد الاهتمام بالجوجيتسو في مصر، حيث شهدت الأعداد الكبيرة من المشاركين تزايداً ملحوظاً، مقارنة بالسنوات الأخيرة، سواء على مستوى الفئات العمرية المختلفة، أو على صعيد المحترفين التي وصلت إلى ما يقارب 600 لاعب ولاعبة، بالإضافة إلى عدد الأحزمة السوداء التي وصلت إلى 22 لاعباً، مما يعني ارتفاعاً بنسبة 40%.

وأكد محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجوجيتسو، أن النجاح الكبير للبطولة نتيجة للتنسيق المشترك بين الأطراف المعنية، خاصة بنك أبوظبي الأول في مصر، وهو الراعي الرسمي للبطولة، مشيراً إلى أن الإنجازات ما كانت لتتحقق من دون تضافر الجهود من جميع الشركاء.

وقال: «يعكس توسع انتشار الجوجيتسو في مصر الاهتمام والإقبال الكبيرين من اللاعبين، ويترجم أيضاً خطط واستراتيجيات ترويج الرياضة بين مختلف فئات المجتمع».

وأضاف: «إن النجاح التنظيمي والتسويقي لهذا الحدث ثمرة تعاون حيوي بين الشركاء الاستراتيجيين الذين آمنوا بأهمية هذه الرياضة، وشاركوا في دعمها بشكل كبير، لتكون جزءاً أساسياً من ثقافة الرياضة في مصر».

وأكد المرزوقي أن الشراكة مع بنك أبوظبي الأول بمصر محورية، وقال: «الدعم الذي قدمه بنك أبوظبي الأول في مصر كان أساسياً في نجاح البطولة».

يذكر أن البطولة تمثل بداية لمرحلة جديدة من البطولات الكبرى في مصر، حيث ستعلن رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو قريباً عن موعد البطولة القادمة، في خطوة لتعزيز مكانة الجوجيتسو في المنطقة العربية، وجعلها جزءاً من المسار الرياضي العالمي، مع وعد بمزيد من النجاحات المستقبلية التي تعزز مكانة مصر في الساحة الرياضية الدولية.