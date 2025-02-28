نجوم أرسنال يستمتعون بأجواء دبي في حافلة سياحية



دبي (الاتحاد)

استمتع لاعبو أرسنال ديفيد رايا وجورجينيو وميكيل ميرينو بجولة في دبي لاستكشاف أحدث أيقوناتها المعمارية وأبرز معالمها التاريخية، وذلك خلال استراحة من معسكرهم التدريبي الشتوي، وانطلقت الجولة في الحافلة السياحية، حيث كان في استقبالهم أفراد من طاقم ضيافة طيران الإمارات، الذين قدموا لهم معلومات وحقائق شيقة عن كل معلم شملته الجولة.

كانت المحطة الأولى في الجولة السياحية هي عين دبي، أكبر عجلة مشاهدة في العالم بارتفاع 250 متراً، والتي توفر إطلالات بانورامية خلابة على أفق دبي وساحلها ومعالمها الشهيرة، وقد أصبحت عين دبي إضافة أيقونية إلى مشهد الترفيه في المدينة، حيث توفر تجارب طعام فاخرة ومساحات مخصصة للفعاليات داخل مقصوراتها.

واصلت الحافلة جولتها إلى أحد أكثر المعالم شهرة في دبي، أتلانتس النخلة، قبل التوجه إلى دبي مارينا، الذي صُنف ضمن قائمة أكثر 50 حيّاً حيوياً في العالم، حيث تلتقي ناطحات السحاب العصرية بالفخامة على الواجهة البحرية، أما المحطة الأخيرة فكانت برج العرب، المعلم الأيقوني بتصميمه المستوحى من شراع السفينة ومعاييره الفاخرة غير المسبوقة، حيث ساهم برج العرب في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للسياحة الفاخرة.

ويخوض لاعبو أرسنال تدريباتهم في الأجواء الدافئة في دبي استعداداً للمرحلة الأخيرة من موسم 2024/2025، وتعد هذه الزيارة هي الثانية على التوالي لأرسنال إلى دبي لإجراء معسكراتهم الشتوية، وذلك بفضل منشآتها الرياضية عالمية المستوى وتوافرها على مدار العام، وبالإضافة إلى التدريبات، تتيح دبي للاعبين فرصة الاستمتاع بتجارب متنوعة، من مغامرات السفاري في الصحراء إلى التسوق الفاخر، مما يجعلها الوجهة المثالية للجمع بين الرياضة والترفيه.

وتُعد الشراكة بين طيران الإمارات ونادي أرسنال واحدة من أطول وأبرز الشراكات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وواحدة من الأقدم في عالم الرياضة، حيث يزين شعار طيران الإمارات قمصان وملعب النادي لما يقارب العقدين.