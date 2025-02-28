«سوبر سترداي» بروفة مصغرة لمونديال كأس دبي العالمي



عصام السيد (دبي)

يشهد مضمار ميدان في الخامسة والنصف عصر الغد حفل سباقات «الإمارات سوبر ساترداي»، الذي يتألف من 9 أشواط التي تعد بمثابة بروفة مصغرة لأمسية مونديال «كأس دبي العالمي»، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 10.3 ملايين درهم برعاية «طيران الإمارات».

وستة من سباقات الغد التسعة ضمن البرنامج سباق واحد من الفئة (الأولى)، و3 سباقات من الفئة (الثانية) و3 سباقات من الفئة (الثالثة) و2 لسباق (القوائم)، تقدم دخولاً تلقائياً للسباقات المقابلة في اليوم الكبير في الخامس من أبريل، بما في ذلك سباق آل مكتوم الكلاسيكي (برعاية طيران الإمارات)، على مضمار كأس دبي العالمي الذي يبلغ طوله 2000 متر على الرمل.

ويضم الحفل بطولات «الجولة الثالثة من بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي، وقيمة جوائزها 600 ألف درهم، و«جميرا 1000 جينيز» المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «قوائم» على المسار العشبي، وقيمة جوائزها 800 ألف درهم، و«برج نهار» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي، وقيمة جوائزها 1.200.000 درهم، و«ند الشبا تيرف سبرنت» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة» وقيمة جوائزها 1.200.000 درهم، و«سنجسبيل ستيكس» من «الفئة الثانية» لمسافة 1800 متر على المسار العشبي، وقيمة جوائزها 1.400.000 درهم، و«آل مكتوم كلاسيك» لمسافة 2000 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي، وقيمة جوائزها 1.700.000 درهم، و«دبي مدينة الذهب» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الثانية» على المسار العشبي، وقيمة جوائزها 1.400.000 درهم، و«مهب الشمال» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي، وقيمة جوائزها 1.200.000 درهم، وجميرا الـ2000 جينيز» لمسافة 1600 متر «قوائم» على المسار العشبي وقيمة جوائزها 800 ألف درهم.

وقال علي آل علي، الرئيس التنفيذي، وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، يلخص الأمر بشكل مثالي: «تعد أمسية «الإمارات سوبر ساترداي» أحد أكثر أيام السباقات شعبية وإثارة، فهي لا تقدم سباقات تحضيرية رفيعة المستوى فحسب، بل تقدم أيضاً مزيجاً فريداً من الرياضة، والأزياء، والترفيه الذي يجذب عشاق السباقات وعشاق أسلوب الحياة على حد سواء.

الترشيحات:

1 انلسشد، طارق، كانالي دو فاوست

2 ماونتين بريز، لاهكابا، اوكتانس

3 جاجلوستر، لوكال داينستي، سانت دوني

4 ويست أكري، بونتوس، كوفر آب

5 هالو بوي، فيرست كونكويست، نيشن برايد

6 إمبيريال إمبرور، ارتوريوس، ماجستيك برايد

7 سيلفر نوت، اريبيان كراون، هاي واي روبور

8 توز، درو جولد، أميركان ستيج

9 رولنج كورت، هالسان، جلتراتي