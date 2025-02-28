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الرياضة

راشفورد يريد البقاء مع أستون فيلا

راشفورد يريد البقاء مع أستون فيلا
28 فبراير 2025 17:09

 
علي معالي (أبوظبي)

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بعد أن استعاد جزءاً كبيراً من مستواه السابق، يرغب راشفورد في الاستمرار مع أستون فيلا، الذي انتقل إليه قادماً من مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، خاصة أن العقد يتضمن «خيار الشراء»، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.
وكان البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، أوضح أن راشفورد ليس له مستقبل مع «الشياطين الحمر»، لعدم الالتزام من جانب اللاعب، وتمت الموافقة بسرعة على انتقاله في يناير الماضي إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة.
بدأ راشفورد «27 عاماً» بمستوى جيد في «فيلا بارك»، مما فتح الباب أمامه لتحويل الإعارة إلى انتقال دائم، لأن اللاعب يعتبر أن أوناي إيمري المدرب المثالي لإحياء مسيرته في الدوري الإنجليزي، وأيضاً المشوار الدولي، وكما أن راشفورد يريد أن يصبح أساسياً مع منتخب إنجلترا مرة أخرى.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أستون فيلا
مانشستر يونايتد
ماركوس راشفورد
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