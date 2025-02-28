كاريجر يتوقع رحيل «قلب المدفعجية» إلى ريال مدريد



أنور إبراهيم (القاهرة)



وجّه جيمي كاريجر مدافع ليفربول «المخضرم»، والمعلق التليفزيوني حالياً، إنذاراً إلى أرسنال وجماهير «المدفعجية»، بأن قلب الدفاع الفرنسي ويليام ساليبا «23عاماً» لن يتردد في الرحيل عن «المدفعجية»، في حال استمرار الفريق في إضاعة الألقاب المهمة، التي يكون قريباً منها كل موسم، ثم تهرب من بين قدميه، ويتلاشى أمله في الحصول على أي منها، مشيراً تحديداً إلى الدوري الإنجليزي «البريميرليج» الذي يقاتل أرسنال منذ 3 سنوات، من أجل الحصول عليه، ولكنه يبتعد دائماً في كل مرة في «الأمتار الأخيرة» من الموسم، ويتوقع أن يحدث هذا الموسم أيضاً، نظراً لاتساع فارق النقاط بين ليفربول المتصدر وأرسنال الوصيف إلى 13نقطة ولأرسنال مباراة.

وقال كاريجر في بودكاست «1ts called soccer»: «البعض يعتقد أنني أحاول تصدير مشكلة لأرسنال، ولكن هذا غير حقيقي، بل إنني أتحدث بمنطق، وأرى ريال مدريد أنسب مكان ينتقل إليه ساليبا، في ظل العجز الواضح في دفاع «الميرنجي» بسبب كثرة الإصابات».

وأضاف كاريجر: «عندما يتوقف ناديك عن تحقيق أحلامك وطموحاتك، فإنه من الطبيعي أن تُفضل الرحيل إلى ما هو أفضل، وحدث ذلك قديماً عندنا في ليفربول، حيث رحل تشابي ألونسو وفرناندو توريس وخافيير ماسكيرانو وغيرهم».

وقال: «عندما لا تفوز بالدوري الإنجليزي «البريميرليج» أو دوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج»، تبدأ في التفكير في نادٍ يمكنه أن يحقق لك هذه الطموحات».

وأضاف: «أنا شخصياً أرى ساليبا مثل هؤلاء اللاعبين الذين ذكرتهم، يبحث عن الأفضل، وأتخيله لاعباً في ريال مدريد «موطن» البطولات والألقاب الجماعية والفردية، مرتدياً قميص «الميرنجي»، مع التسليم بأن ساليبا يُعتبر حتى الآن «صخرة» دفاع «المدفعجية»، حيث يلعب دوراً مهماً وأساسياً في تشكيلة الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني، وأسهم في نقل الفريق من «خانة» المنافس العادي، إلى المقاتل على لقب «البريميرليج»، ورغم ذلك لم يحصل أرسنال على بطولة كبرى منذ فترة طويلة، إلا بطولتي كأس«كوميونتي شيلد» عامي 2020 و2023.