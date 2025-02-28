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الرياضة

فليك يطلب تعزيز دفاع وهجوم برشلونة

فليك يطلب تعزيز دفاع وهجوم برشلونة
28 فبراير 2025 17:52

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية النقاب عن أن الألماني «هانسي فليك» المدير الفني لبرشلونة يحتاج إلى تدعيم «العمق الدفاعي» في الموسم المقبل، ولهذا طلب من ديكو المدير الرياضي لـ«البارسا» أن يبحث باهتمام من الآن عن ظهير يمكنه اللعب على الجانبين الأيمن والأيسر، من أجل تخفيف العبء على الظهيرين الحاليين الفرنسي جول كوندي والإسباني أليخاندرو بالدي.
وقالت الصحيفة إن تحليل فليك لفريق «برشلونة تشافي» أوضح قصوراً دفاعياً كبيراً بسبب ضعف ظهيري الجنب، ورغم لجوء المدرب الألماني إلى أسلوب الدفاع المتقدم، فإن ذلك لم يكن كافياً، لتستمر العيوب خاصة في المباريات ذات الكثافة الهجومية العالية من جانب المنافسين الكبار.
وأضافت الصحيفة أن اعتماد برشلونة على كوندي وبالدي طوال الوقت، من الممكن أن يؤدي إلى إرهاقهما أو تعرضهما للإصابة، أو الاستبعاد نتيجة تراكم «البطاقات»، كما أنه يمثل ضغطاً كبيراً عليهما، ما يؤكد ضرورة تدعيم العمق الدفاعي بلاعب من طراز عالمي.
وكان فليك طلب الصيف الماضي تدعيم الفريق بمهاجم رأس حربة أو جناح وظهير أيمن، إلا أن إدارة «البارسا» لم تستجب لطلبه بسبب المشكلات المالية التي يعاني منها برشلونة، وتؤثر بالتأكيد على «سقف الرواتب».
ويدرك ديكو، في إطار التخطيط للموسم المقبل، أوجه القصور التي يعاني منها الفريق والأهداف الرئيسية المطلوبة، وهي من وجهة نظره تتمثل في جناح أيسر عالمي وظهيري جنب على أعلى مستوى، غير أنه ليس واضحاً ما إذا كان من الممكن تحقيق هذه الأهداف نظراً لظروف الميزانية.
واختتمت الصحيفة تقريرها بأن الإدارة الرياضية في برشلونة تقوم حالياً بعملية «تقييم» للبدائل المطروحة، بحيث تتناسب مع رؤية فليك الفنية قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

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