إنريكي: ليل «نسخة» من ليفربول!



باريس (رويترز)



قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إن مواجهة ضيفه ليل السبت بالدوري المحلي قد تساعده في الاستعداد لمباراة ذهاب دور 16 في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي الأربعاء المقبل.

ويقدم ليل صاحب المركز الرابع أداءً جيداً في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بفضل أسلوب لعبه الذي يعتمد على الضغط العالي، كما بلغ دور 16، إذ سيواجه بروسيا دورتموند، بعد انتصارين بارزين على أتلتيكو ​​مدريد وريال مدريد حامل اللقب.

وقال لويس إنريكي للصحفيين «أعتقد أن هناك أوجه تشابه بين ليل وليفربول، خاصة من النواحي الدفاعية، لذا فهي مباراة جيدة بالنسبة لنا، وليل فريق جيد للغاية، لدينا دوافع قوية لإظهار قدرتنا على اللعب ضد أي فريق، المباراة تمثل اختباراً كبيراً للاعبين الذين يرغبون في المشاركة أمام ليفربول، إنه منافس قوي يتمتع بأسلوب لعب وتحركات تشبه نهج ليفربول، إذا كنت مستعداً جيداً، فلن تشعر بالإرهاق».

وينتظر باريس سان جيرمان جدولاً مزدحماً من المباريات في مارس المقبل إذ سيلعب خمس مباريات في 16 يوماً، بما في ذلك مباراتان في دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول إضافة لمواجهتين في الدوري ضد ستاد رين وأولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني، الذي يتأخر عنه بفارق 13 نقطة.

وقال لويس إنريكي «من المهم للغاية في مثل هذه الأوقات التحكم في دقائق اللعب وكثافة هذه المباريات، والأكثر أهمية نوعية الأداء، وأعتقد أننا في حالة جيدة، نحن نوزع جهود الفريق وعدد الدقائق بشكل جيد حقاً، لذا أعتقد أنه أمر رائع، وكل اللاعبين في كامل الجاهزية، وهذا يعني أنني أستطيع الاختيار من بينهم جميعاً، وهذا أمر يسعدني».

وقال المدرب الإسباني إن الجناح خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي تعاقد معه باريس سان جيرمان قادما من نابولي مقابل 70 مليون يورو (72.84 مليون دولار) الشهر الماضي، يتأقلم بشكل جيد مع تشكيلة الفريق.

وسجل كفاراتسخيليا هدفين، وقدم أربع تمريرات حاسمة في تسع مباريات بكافة المسابقات منذ انضمامه إلى حامل لقب الدوري الفرنسي.

وقال لويس إنريكي «تماماً كما فعلنا مع لوكاس بيرالدو العام الماضي، فإننا نحاول منحه المعلومات، وسيأتي ذلك من خلال التدريبات والمباريات، عندما تقوم بضم لاعب بهذا المستوى، فهو لاعب ذكي يعرف كيف يتأقلم مع أي طريقة لعب، ويبدو لي أننا نمنحه مساحة كبيرة للتأقلم، ونحاول احترام إمكاناته والاستفادة منها قدر الإمكان».