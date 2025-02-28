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الرياضة

الاتحاد الأوروبي يوقف حكماً إنجليزياً إلى يونيو 2026

الاتحاد الأوروبي يوقف حكماً إنجليزياً إلى يونيو 2026
28 فبراير 2025 18:04

 
لندن (أ ف ب)

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أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» الحكم الإنجليزي ديفيد كوت عن ممارسة أي نشاط تحكيمي حتى يونيو 2026.
وأقالت رابطة حكام الدوري الإنجليزي الممتاز «بي جي إم أو إل» كوت «42 عاماً» في ديسمبر الماضي بسبب مقطع فيديو يظهر فيه، وهو يدلي بتعليقات مهينة عن ليفربول ومدربه السابق الألماني يورجن كلوب.
ولم يكن واضحاً متى تم تصوير الفيديو، أو كيف تم تداوله، لكن حسب المقطع، قال كوت إن كلوب كان «متعجرفاً» كما أنه استخدم عبارات مسيئة تجاهه.
وفي وقت لاحق، أظهر مقطع فيديو منفصل كوت، وهو يستنشق مسحوقاً أبيض، من خلال ورقة نقدية أميركية ملفوفة، خلال كأس أوروبا 2024، وقالت رابطة حكام الدوري الإنجليزي الممتاز إن الحكم انتهك عقد عمله بشكل خطير وأن تصرفاته «لا يمكن الدفاع عنها».
واجتمعت هيئة الرقابة والأخلاق والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي وقضت بأن كوت انتهك القواعد الأساسية للسلوك اللائق، وأساء إلى سمعة كرة القدم والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
يورجين كلوب
الاتحاد الأوروبي
اليويفا
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