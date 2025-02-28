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الرياضة

أنشيلوتي يحدد موقف مبابي من المشاركة مع ريال مدريد أمام بيتيس

أنشيلوتي يحدد موقف مبابي من المشاركة مع ريال مدريد أمام بيتيس
28 فبراير 2025 18:31

 
مدريد (أ ف ب)

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قال المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، إن نجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي جاهز للمشاركة في المباراة ضد مضيفه ريال بيتيس السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد غيابه عن مباراة ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس الأربعاء بسبب جراحة في الأسنان.
وأراح أنشيلوتي هداف النادي الملكي في مباراته ضد مضيفه ريال سوسيياد (1-0) بعد استئصال ضرس العقل.
وقال أنشيلوتي للصحفيين «ضرس مبابي؟ حسناً أعتقد أنه ذهب ولن يستعيده»، مضيفاً «لكن بصرف النظر عن ذلك، فهو يؤدي بشكل جيد جداً، وهو مستعد للعب، مع الكثير من الرغبة».
يتخلف ريال مدريد، حامل اللقب، بفارق المواجهة المباشرة عن غريمه التقليدي برشلونة في سباق شرس على اللقب مع أتلتيكو مدريد الثالث بفارق نقطة واحدة خلفهما.
ويحل النادي الملكي ضيفاً على ريال بيتيس السابع السبت، قبل استضافة جاره أتلتيكو مدريد الثلاثاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وتألق مبابي بشكل لافت في الأشهر الأخيرة، حيث سجل 14 هدفاً في آخر 12 مباراة له في جميع المسابقات، رافعا غلته إلى 28 هدفا في 39 مباراة هذا الموسم.
في المقابل، سيفتقد ريال مدريد للاعب وسطه الموقوف الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لكن أنشيلوتي قلل من مخاوف اللياقة البدنية بشأن لاعب الوسط الآخر الدولي الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي الذي أراحه بدوره في المباراة ضد ريال سوسيداد.
ويغيب لاعب الوسط الآخر داني سيبايوس لمدة شهرين بسبب إصابة في ركبته اليسرى في الوقت بدل الضائع من مواجهة ريال سوسيداد، حيث أوضح النادي الملكي أنه يعاني من «إصابة في العضلة شبه الغشائية مع تلف في وتر الساق اليسرى».

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