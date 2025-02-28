النصر يطلب لقاء استقلال طهران على أرض محايدة بسبب رونالدو



طهران (د ب أ)



يرغب نادي النصر السعودي في خوض مباراته أمام استقلال طهران الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، على أرض محايدة، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وجاء في رسالة بعثها نادي النصر إلى استقلال طهران «بسبب تجربة رونالدو السيئة في طهران العام الماضي، يجب أن تجرى المباراة على أرض محايدة».

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في دور الـ16 للمسابقة القارية يوم الاثنين المقبل بالعاصمة الإيرانية طهران.

وسبق أن لعب النصر أمام برسبوليس الإيراني بطهران في سبتمبر عام 2023، حيث اقتحم آلاف المشجعين فندق الفريق السعودي للاقتراب من نجمه رونالدو، واضطرت الشرطة إلى تفريق الحشود.

وذكر موقع «فارزش 3» أن مهدي تدش، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، ونادي الاستقلال رفضا طلب النصر.

ونقل الموقع الإيراني عن مسؤولي نادي الاستقلال قولهم بأنه تم اتخاذ إجراءات لضمان إقامة ممتعة لنجمي النصر ورونالدو في طهران.