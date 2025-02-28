الأحد 2 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر يطلب لقاء استقلال طهران على أرض محايدة بسبب رونالدو

النصر يطلب لقاء استقلال طهران على أرض محايدة بسبب رونالدو
28 فبراير 2025 18:32

 
طهران (د ب أ)

أخبار ذات صلة
19 سهرة كروية في «ليالي رمضان» للأندية والمنتخب الأول
أنور قرقاش يلتقي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية


يرغب نادي النصر السعودي في خوض مباراته أمام استقلال طهران الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، على أرض محايدة، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حسبما أفادت تقارير إخبارية.
وجاء في رسالة بعثها نادي النصر إلى استقلال طهران «بسبب تجربة رونالدو السيئة في طهران العام الماضي، يجب أن تجرى المباراة على أرض محايدة».
ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في دور الـ16 للمسابقة القارية يوم الاثنين المقبل بالعاصمة الإيرانية طهران.
وسبق أن لعب النصر أمام برسبوليس الإيراني بطهران في سبتمبر عام 2023، حيث اقتحم آلاف المشجعين فندق الفريق السعودي للاقتراب من نجمه رونالدو، واضطرت الشرطة إلى تفريق الحشود.
وذكر موقع «فارزش 3» أن مهدي تدش، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، ونادي الاستقلال رفضا طلب النصر.
ونقل الموقع الإيراني عن مسؤولي نادي الاستقلال قولهم بأنه تم اتخاذ إجراءات لضمان إقامة ممتعة لنجمي النصر ورونالدو في طهران.

السعودية
إيران
دوري أبطال آسيا للنخبة
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
استقلال طهران
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
الرياضة
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 12:00
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
التعليم والمعرفة
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
اليوم 11:50
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
الرياضة
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
اليوم 11:35
أنشيلوتي: ريال مدريد لعب أسوأ 70 دقيقة!
الرياضة
أنشيلوتي: ريال مدريد لعب أسوأ 70 دقيقة!
اليوم 11:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©