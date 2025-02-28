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الرياضة

مانشستر يونايتد وفولهام «احتجاج المشترك» على «أسعار التذاكر»

مانشستر يونايتد وفولهام «احتجاج المشترك» على «أسعار التذاكر»
28 فبراير 2025 18:35

 
لندن (د ب أ)

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يستعد مشجعو ناديي مانشستر يونايتد وفولهام للاحتجاج على أسعار التذاكر، قبل مواجهة الفريقين على ملعب «أولد ترافورد» ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأحد. وتتراوح أسعار التذاكر للبالغين بين 52 جنيهاً إسترلينياً (66 دولاراً) و61 جنيهاً إسترلينياً (77 دولاراً) لمشجعي الفريق الضيف (فولهام) في اللقاء، فيما واصل مشجعو مانشستر يونايتد التعبير عن غضبهم إزاء القرار الذي تم اتخاذه في منتصف الموسم بزيادة أسعار التذاكر المتبقية إلى 66 جنيهاً إسترلينياً لكل مباراة، من دون أي استثناءات.
ويعتزم أعضاء رابطة مشجعي مانشستر يونايتد ونظراؤهم في نادي فولهام الاحتجاج على مثل هذه الأسعار قبل مباراة الفريقين بالدور الخامس لبطولة كأس إنجلترا أمام تمثال ترينيتي في «أولد ترافورد».
وشاركت رابطتا مشجعي الفريقين في احتجاج آخر، مستخدمين البطاقات الصفراء، خلال مباراة الناديين بملعب (كرافن كوتاج) في نوفمبر عام 2023، حيث كان هذا أحدث إجراء كجزء من حملة رابطة مشجعي كرة القدم، الذي يحمل عنواناً «أوقفوا استغلال الولاء». وقال دنكان دراسدو، الرئيس التنفيذي لرابطة مشجعي مانشستر يونايتد «في جميع أنحاء البلاد، يضع مشجعو كرة القدم الخصومات جانباً، لأننا جميعا نخوض نفس المعركة بشأن أسعار التذاكر».
وأضاف دراسدو في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «تستغل الأندية ولاء جماهيرها ويتحد المشجعون في القول كفى».
من جانبه، وصف سيمون ديوك، رئيس رابطة مشجعي فولهام، تسعير التذاكر هذا الأسبوع بأنه «مثير للسخرية»، وقال إنه أظهر «ازدراء للمشجعين المخلصين».
وبخلاف تلك الاحتجاجات، تخطط مجموعة مشجعي مانشستر يونايتد «1958» لتنظيم احتجاج آخر ضد مالكي النادي قبل مباراة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ضيفه أرسنال في التاسع من مارس.

 

كأس الاتحاد الإنجليزي
أولد ترافورد
مانشستر يونايتد
فولهام
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