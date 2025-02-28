هاو: إصابة إيزاك ليست «طويلة الأمد»



لندن (رويترز)



قال إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، إنه غير متأكد من إمكانية مشاركة هدافه ألكسندر إيزاك في مباراة دور الستة عشر لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأحد أمام برايتون، لكنه يثق أن المهاجم لن يغيب لفترة طويلة.

وغاب إيزاك، الذي سجل 21 هدفاً في كل المسابقات هذا الموسم، ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفاً، عن الخسارة 2-صفر أمام ليفربول متصدر الدوري يوم الأربعاء الماضي بسبب إصابة في أعلى الفخذ.

وقال هاو عن لياقة إيزاك «لم أره منذ المباراة، سنرى كيف ستكون حالته، لا نعتقد أنها مشكلة طويلة الأمد، لم نجازف يوم الأربعاء، ولا يمكن أن نخاطر في هذه المرحلة من الموسم التي نمر بها، هناك دائماً مخاطرة مع أي لاعب لكننا لن نخاطر بلياقته البدنية على المدى الطويل، سنرى كيف سيكون، وإذا كان لائقاً فإنه سيلعب».

وتأتي إصابة اللاعب «25 عاماً» في خضم فترة مزدحمة تتضمن نهائي كأس الرابطة أمام ليفربول في 16 مارس.

ويحتل فريق المدرب هاو المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع، ويكافح من أجل التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل.

وقال هاو إنه من المهم أن يلعب إيزاك إذا كان لائقاً للحفاظ على حساسية المباريات.

وأضاف «أعتقد أن الأمر واضح للغاية بالنسبة للاعب، إذا كان لائقاً للمشاركة في أي مباراة قبل نهائي كأس الرابطة، فإنه سيلعب، وعلينا أن نتحلى بهذه العقلية مع جميع لاعبينا، لا يمكنك إراحة اللاعبين لأنهم سيفقدون إيقاعهم، أفضل شيء للاعب للحفاظ على لياقته البدنية هو إشراكه في المباريات، وهذا ما سنحاول القيام به مع كل لاعبينا».

ورداً على سؤال عما إذا كان نيوكاسل فريق الرجل الواحد قال هاو «ندرك نقاط قوة إيزاك وقدراته، لا أعتقد أننا فريق يعتمد على لاعب واحد، لن أطلق هذا التوصيف أبداً على فريقي، لكن إيزاك يملك قدرات هجومية فريدة نحتاجها، ونلعب بطرق مختلفة، ونملك لاعبين آخرين من أصحاب المهارات الكبيرة يمكننا الاستفادة منهم، أعتقد أن الأداء أمام ليفربول كان جيداً للغاية، لكننا لم نهدد مرماهم بما يكفي».