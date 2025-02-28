نيمار يكشف سر بايرن ميونيخ!



برلين (د ب أ)



قال نيمار نجم كرة القدم البرازيلي، إنه كان بإمكانه أن ينتهي به المطاف بالانضمام لصفوف بايرن ميونيخ الألماني بدلاً من برشلونة الإسباني عام 2013 بسبب المدرب جوسيب جوارديولا.

وقال نيمار في بودكاست بودباه إن جوارديولا زاره عند منتصف الليل في إحدى ليالي يناير 2013، عندما كانا في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيوريخ السويسرية.

وأضاف نيمار أن والده وجوارديولا ومترجم حضروا الحفل، مشيراً إلى أن «جوارديولا جلس في غرفتي، وقال إنه يريدني ضمن فريقه».

وأوضح لاعب سانتوس البرازيلي الحالي: «جلس هناك ومعه جهاز كمبيوتر محمول وقطع من الورق وأراني بالتفصيل كيف يريد أن يسمح لي باللعب، وقال إنه إذا لم تسجل 60 هدفاً في عام واحد سأغير اسمي».

وعقد اللقاء خلال إجازة جوارديولا، بعد مغادرته برشلونة عام 2012، وقبل أن يبدأ العمل مع البايرن في العام التالي، وأشار نيمار إلى أن المدرب الإسباني لم يكشف له على الفور أنه وقع بالفعل مع البايرن.

وتابع: «كنت على وشك الانضمام للبايرن بسبب جوارديولا».

وقرر نيمار في النهاية الرحيل عن نادي سانتوس البرازيلي، والانضمام إلى برشلونة في عام 2013، «لأنه كان حلمي أن ألعب إلى جوار ليونيل ميسي».

وأمضى نيمار أربع سنوات ضمن صفوف برشلونة قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية عالمية، لكنه عاد الآن مرة أخرى إلى سانتوس بعد عامين داهمته خلالها لعنة الإصابات في فريق الهلال السعودي.

يذكر أن جوارديولا تولى تدريب بايرن ميونيخ ما بين عامي 2013 و2016، ثم أصبح مديرا فنيا لمانشستر سيتي الإنجليزي منذ ذلك الحين.