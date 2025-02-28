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الرياضة

الجزيرة يتجاوز دبا الحصن في «الوقت القاتل»

الجزيرة يتجاوز دبا الحصن في «الوقت القاتل»
28 فبراير 2025 19:49

مراد المصري (أبوظبي)

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حقق الجزيرة الفوز على دبا الحصن 1-0، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن «الجولة 18» من «دوري أدنوك للمحترفين»، واحتاج «فخر أبوظبي» إلى 95 دقيقة، لينهي صمود الضيوف، ويقتنص هدف الانتصار من ضربة جزاء نفذها فينيسيوس ميلو.
ورفع الجزيرة رصيده إلى «30 نقطة»، وتقدم إلى المركز الرابع، فيما بقي دبا الحصن عند «10 نقاط» في المركز الثالث عشر.
سيطر التحفظ على مجريات الشوط الأول، وكانت الفرص الخطيرة شبه نادرة، وجاءت تسديدة نبيل فقير لاعب الجزيرة من ضربة حرة مباشرة على حدود المنطقة لتمر بمحاذاة عارضة المرمى، في أبرز المحاولات للفريقين.
ارتفع إيقاع اللعب في الشوط الثاني، وهدد ميدانا مرمى الجزيرة بتسديدة قوية من داخل المنطقة هزت الشباك من الخارج في الدقيقة 50.
وتكفل القائم الأيسر لمرمى الجزيرة بالتصدي لتسديدة ميدانا مهاجم العروبة الذي استقبل كرة عالية، وضعته منفرداً بمواجهة الحارس ليكوفيتش في الدقيقة 59.
رد الجزيرة بتسديدة قوية من ميريز من داخل المنطقة، حولها الحارس سهيل عبدالله إلى ركنية في الدقيقة 66.
وتألق سهيل عبدالله مجدداً بالتصدي لضربة جزاء نفذها محمد النني في الدقيقة 70.
تبادل الفريقان الهجمات في الدقائق المتبقية، دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك، حتى جاءت «لقطة» تدخل عبدالله خميس على محمد ربيع لاعب الجزيرة، احتسبها الحكم ضربة جزاء، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
وتقدم فينيسيوس ميلو وسددها بنجاح، معلناً عن الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
دبا الحصن
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