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الرياضة

الشارقة يكسب العروبة بهدف

الشارقة يكسب العروبة بهدف
28 فبراير 2025 19:52

 
فيصل النقبي (الفجيرة)

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عاد الشارقة إلى «نغمة الفوز»، بتفوقه على مضيفه العروبة بهدف سجله كايو لوكاس في الدقيقة 77، من المباراة التي أقيمت على استاد دبا، ضمن «الجولة 18» من «دوري أدنوك، للمحترفين».
وواصل الشارقة مطاردته شباب الأهلي «المتصدر»، حيث بلغ «النقطة 40» في المركز الثاني، وتبقى له «مؤجلة» أمام الجزيرة، فيما تجمد رصيد العروبة عند «3 نقاط» في المركز الأخير.
وحاول ألشارقة طوال المباراة هز الشباك، إلا أن دفاع العروبة كان بالمرصاد لكل الهجمات حتى نجح كايو لوكاس في تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 77.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
العروبة
شباب الأهلي
كايو لوكاس
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