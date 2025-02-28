صلاح يتصدر القائمة.. «المرشحون العشرة» في سباق «الكرة الذهبية»



معتز الشامي (أبوظبي)



يدخل موسم 2024-2025 مرحلته النهائية، وتبقى 3 أشهر لتحديد الفائزين في كل بطولة، ومع زيادة الألقاب ومن يسهم فيها، تزيد فرص المنافسة وحسم الكرة الذهبية 2025، والتي يترشح لها أبرز اللاعبين في أوروبا، لكن بقى كل الخيارات مفتوحة، ورغم وجود بعض الأسماء التي تدخل دائماً في السباق، وتضم قائمة المرشحين 10 لاعبين حالياً، وفقا لتصنيف صحيفة ماركا التي وضعت «الملك المصري» في الصدارة.

1- محمد صلاح «ليفربول»

خاض المصري محمد صلاح موسماً رائعاً، وهو في طريقه لتأكيد ذلك بحصد لقب «البريميرليج»، وعلى المستوى الشخصي، شارك في 52 هدفاً لفريقه في كل المسابقات، سجل خلالها 30 هدفاً وقدم 22 تمريرة حاسمة، خلال 39 مباراة.

إذا استمر على هذا المستوى، واستمر فريقه كذلك «المرشح الأبرز للفوز بالدوري الإنجليزي، وبحسب الأرقام، لدوري أبطال أوروبا أيضاً»، فإن الجائزة لن تفلت منه، لكن صلاح يدرك جيداً أنه يتعين عليه بذل جهد أخير خلال هذه الأشهر الثلاثة، من أجل كتابة التاريخ.



2- كيليان مبابي «ريال مدريد»

يشهد مستوى الفرنسي كيليان مبابي ارتفاعاً مستمراً في ريال مدريد، ورغم أنه لم يصل إلى قمته بعد، إلا أنه أظهر بالفعل أنه لاعب ليالي دوري الأبطال، مثل ثلاثيته أمام مانشستر سيتي.

وبـ17 هدفاً، يقترب من ليفاندوفسكي في السباق على جائزة هداف «الليجا»، ومع 7 أهداف في دوري أبطال أوروبا، يتأخر بفارق هدفين عن البولندي وجيراسي.

لكن الحصول على كأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال لا تكفيان لاعباً بموهبته، فالجمع بين المزيد من الأهداف، في المباريات المهمة وبعض الألقاب الكبيرة، وخاصة دوري أبطال أوروبا الذي طال انتظاره، هو المزيج المثالي للفرنسي للفوز بالجائزة.

3- رافينيا «برشلونة»

حقق برشلونة إنجازاً كبيراً هذا الموسم بسبب مدى التحسن الذي حققه رافينيا الذي يعد الأكثر أهمية بالنسبة لهم نظراً لكل ما يسهم به وبفضل ثباته الهائل.

وسجل رافينيا 42 هدفاً لفريقه في جميع المسابقات (24 هدفاً و18 تمريرة حاسمة) في 38 مباراة وفاز بكأس السوبر الإسباني.

4- عثمان ديمبيلي «سان جيرمان»

دخل الفرنسي ديمبلي المعركة بعد بدايته الرائعة في عام 2025، وأصبح النجم الكبير في باريس سان جيرمان.

وأطلق ديمبيلي العنان لنفسه، ويعد حالياً هداف العام 2025 برصيد 16 هدفاً في جميع المسابقات، وفي الدوري الفرنسي، سجل 12 هدفاً في آخر 8 مباريات.



5- جود بيلينجهام «ريال مدريد»

لم يبدأ بيلينجهام الموسم في أفضل حال، خاصة إذا قارناه بالموسم السابق، لكن شيئاً فشيئاً، بدأ يستعيد لياقته البدنية وأصبح لاعباً مهماً للغاية في ريال مدريد، ليس فقط بسبب أهدافه، ولكن أيضا بسبب طريقة لعبه مع الفريق وما يسهم به على المستوى الدفاعي.

وشارك بيلينجهام في 22 من أهداف فريقه في 35 مباراة رسمية، علاوة على ذلك، فاز بالفعل بلقبين هذا الموسم؛ كأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال.

6- روبرت ليفاندوفسكي «برشلونة»

لم يكن البولندي ليفاندوفسكي موجوداً في قائمة النسخة الأخيرة ويريد تصحيح وضعه، وهو يفعل ذلك، مرة أخرى، بناء على الأهداف، وهو ما يفعله بشكل أفضل.

ويتصدر قائمة هدافي «الليجا» برصيد 20 هدفاً، وفي دوري أبطال أوروبا برصيد 9 أهداف «متعادلاً مع جيراسي»، وفي المجمل، سجل 33 هدفاً و3 تمريرات حاسمة في 36 مباراة، وإذا تحولت أهدافه إلى المزيد من الألقاب، إلى جانب كأس السوبر الإسباني الذي فاز به بالفعل، فمن المؤكد أنه سيكون لديه فرصة جيدة للفوز بالكأس التي حُرم منها في عام 2020.



7- فينيسيوس «ريال مدريد»

كان فينيسيوس يرغب بشدة في الحصول على الجائزة بسبب كل ما حدث في نهاية العام الماضي، انخفضت فرصه المفضلة في الحصول على الجائزة قليلاً، فاز بكأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال، ومع ذلك، فإن الدخول إلى عام 2025 لم يكن مثالياً بعد. وأدت الإصابات والإيقافات إلى افتقاره لثبات المستوى، ورغم أنه يظل لاعباً أساسياً في هجوم ريال مدريد، إلا أنه ليس على نفس المستوى.



8- لامين يامال «برشلونة»

لاعب آخر يتمتع بمستوى استثنائي، لكن فرصته في الفوز بجائزة الكرة الذهبية تراجعت قليلاً، بدأ لامين يامال الموسم بشكل جيد منذ بطولة أوروبا، لكن الأداء بدأ في التراجع قليلاً،

ومع ذلك، فهو يظل من بين المرشحين الكبار، مدعوماً بمشاركته الهجومية العالية «11 هدفاً و17 تمريرة حاسمة في 34 مباراة».

وفاز بالفعل بكأس السوبر الإسباني، وبرشلونة في وضع جيد للفوز بالثلاثية «الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا».

9- هاري كين «بايرن ميونيخ»

يعد الإنجليزي هاري كين أحد المرشحين الأقوياء للفوز بالحذاء الذهبي، ولكن ليكون مؤهلاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية، يتعين عليه الفوز بالألقاب، وهو ما لم يحققه حتى الآن في مسيرته.

سجل كين 29 هدفاً و10 تمريرات حاسمة في 32 مباراة رسمية على مستوى الأندية، إضافة إلى 3 أهداف مع المنتخب الإنجليزي، ويعتمد الأمر كله على ما إذا كانت أهدافه ستساعد البايرن في الوصول إلى المراحل المتقدمة من دوري أبطال أوروبا.



10- جوليان ألفاريز «أتلتيكو مدريد»

أصبح ألفاريز اللاعب الأساسي لـ «الأتليتي» في الأشهر القليلة الأولى مع 20 هدفاً في 39 مباراة في كل المسابقات.



