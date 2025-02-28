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الرياضة

رومينيجه ينصح بايرن ميونيخ بضم فيرتز

رومينيجه ينصح بايرن ميونيخ بضم فيرتز
28 فبراير 2025 21:09

 
ميونيخ (د ب أ)

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قال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق، لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إن ناديه يجب عليه أن يبذل جهداً كبيراً للتعاقد مع فلوريان فيرتز، من فريق باير ليفركوزن.
وقال رومينيجه لصحيفة «أبيند تسايتونج»:«بالنسبة لي، فلوريان فيرتز هو أفضل لاعب ألماني، ولا أخفي سراً من حقيقة أنه يجب أن يكون هدفنا الواضح هو التعاقد معه».
ويمتد عقد فيرتز «21 عاماً» مع باير ليفركوزن، بطل الدوري، حتى عام 2027، وأثار اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.
وتبلغ قيمته أكثر من 100 مليون يورو «104 ملايين دولار».
وفي السابق، أعرب أولي هونيس، رئيس بايرن ميونيخ السابق، عن أمله في ضم فيرتز إلى ميونخ، ولكنه أكد أن فرصة حدوث ذلك ضعيفة للغاية.
وقال رومينيجه:«أولي قال إن ضم فيرتز هو حلمه، كان هذا تعبيراً بسيطاً، الجميع في بايرن ميونيخ يتفقون على أنه اللاعب الذي نريده هنا، ليس لإضعاف ليفركوزن، ولكن لتعزيز فريقنا».
ويتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق ثماني نقاط أمام ليفركوزن، ويواجهان أحدهما الآخر في دور الـ16 بدوري الأبطال، حيث تقام مباراة الذهاب في ميونيخ يوم الأربعاء المقبل. وقال رومينيجه إن ليفركوزن أزاح بوروسيا دورتموند من كونه المنافس الرئيس لبايرن، وقال إن الوضع سيظل كما هو في السنوات المقبلة.
وقال رومينيجه:«لهذا السبب فإن مواجهة دور الـ16 تلك مهمة، التأهل على حساب ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا يمنحنا عزيمة حاسمة تجاه المباراة النهائية».
وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم 31 مايو على ملعب بايرن ميونيخ.
ولم يفز بايرن على ليفركوزن في آخر ست مواجهات منذ أن تولى تشابي ألونسو تدريب ليفركوزن في «خريف 2022».

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