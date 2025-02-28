أوجييه-ألياسيم إلى نهائي «دبي للتنس»



دبي (أ ف ب)



بلغ الكندي فيليكس أوجييه-ألياسيم المصنف 21 عالمياً، نهائي دورة دبي للتنس «500 نقطة»، بعد فوزه على الفرنسي كونتان هاليس 5-7 و6-4 و6-3 في نصف النهائي.

وحجز أوجييه-ألياسيم «24 عاماً» مقعداً في مباراة نهائية للمرة الثالثة هذا الموسم.

فوز هو السادس عشر لأوجييه-ألياسيم هذا الموسم، وهو أعلى رقم في منافسات الرجال حتى الآن.

أصبح أيضاً أول لاعب يصل إلى ثلاثة نهائيات في عام 2025، متفوقاً على الفرنسي ألكسندر مولر الذي بلغ نهائيين هذا العام «فاز بدورة هونج كونج في يناير، وخسر نهائي دورة ريو الأحد الماضي.

وكان الكندي توّج بلقبي دورة أديلايد «250 نقطة» في يناير ودورة مونبلييه «250» في فبراير، كما وصل إلى نصف نهائي دورة الدوحة «500».

ويُعد النمساوي دومينيك تيم آخر لاعب وصل إلى أربع مباريات في الدور نصف النهائي خلال أول شهرين من الموسم، وكان ذلك عام 2016.

على الرغم من خسارته، ضمِن هاليس المصنف 77 عالمياً، دخول قائمة أفضل 60 لاعباً عالمياً في التصنيف المقبل، علما أنه سبق أن وصل إلى أفضل تصنيف له «61» في أوائل عام 2023.

وجاءت المجموعة الأولى صعبة، إذ تقدم الفرنسي 3-1 بكسر إرسال الكندي الثاني، لكن الأخير ردّ الدين بسرعة وصولاً إلى الشوط العاشر الذي شهد منافسة قوية لكن أوجييه-ألياسيم حسمه لمصلحته، قبل أن يخسر شوط إرساله التالي فالمجموعة.

وقاوم أوجييه-ألياسيم في المجموعة الثانية كاسراً شوط إرسال هاليس الثالث وصولاً إلى فوزه 6-4 بصعوبة.

وفي المجموعة الثالثة، لم ينتظر سوى حتى شوط الإرسال الثاني للفرنسي لكسره، قبل أن يفعلها مجدداً عند الشوط العاشر.