الأحد 2 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أوجييه-ألياسيم إلى نهائي «دبي للتنس»

أوجييه-ألياسيم إلى نهائي «دبي للتنس»
28 فبراير 2025 21:11

 
دبي (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
«جودو الإمارات» يحصد «البرونزية» في «طشقند جراند سلام»


بلغ الكندي فيليكس أوجييه-ألياسيم المصنف 21 عالمياً، نهائي دورة دبي للتنس «500 نقطة»، بعد فوزه على الفرنسي كونتان هاليس 5-7 و6-4 و6-3 في نصف النهائي.
وحجز أوجييه-ألياسيم «24 عاماً» مقعداً في مباراة نهائية للمرة الثالثة هذا الموسم.
فوز هو السادس عشر لأوجييه-ألياسيم هذا الموسم، وهو أعلى رقم في منافسات الرجال حتى الآن.
أصبح أيضاً أول لاعب يصل إلى ثلاثة نهائيات في عام 2025، متفوقاً على الفرنسي ألكسندر مولر الذي بلغ نهائيين هذا العام «فاز بدورة هونج كونج في يناير، وخسر نهائي دورة ريو الأحد الماضي.
وكان الكندي توّج بلقبي دورة أديلايد «250 نقطة» في يناير ودورة مونبلييه «250» في فبراير، كما وصل إلى نصف نهائي دورة الدوحة «500».
ويُعد النمساوي دومينيك تيم آخر لاعب وصل إلى أربع مباريات في الدور نصف النهائي خلال أول شهرين من الموسم، وكان ذلك عام 2016.
على الرغم من خسارته، ضمِن هاليس المصنف 77 عالمياً، دخول قائمة أفضل 60 لاعباً عالمياً في التصنيف المقبل، علما أنه سبق أن وصل إلى أفضل تصنيف له «61» في أوائل عام 2023.
وجاءت المجموعة الأولى صعبة، إذ تقدم الفرنسي 3-1 بكسر إرسال الكندي الثاني، لكن الأخير ردّ الدين بسرعة وصولاً إلى الشوط العاشر الذي شهد منافسة قوية لكن أوجييه-ألياسيم حسمه لمصلحته، قبل أن يخسر شوط إرساله التالي فالمجموعة.
وقاوم أوجييه-ألياسيم في المجموعة الثانية كاسراً شوط إرسال هاليس الثالث وصولاً إلى فوزه 6-4 بصعوبة.
وفي المجموعة الثالثة، لم ينتظر سوى حتى شوط الإرسال الثاني للفرنسي لكسره، قبل أن يفعلها مجدداً عند الشوط العاشر.

 

الإمارات
دبي
بطولة دبي الدولية للتنس
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
الرياضة
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 12:00
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
التعليم والمعرفة
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
اليوم 11:50
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
الرياضة
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
اليوم 11:35
أنشيلوتي: ريال مدريد لعب أسوأ 70 دقيقة!
الرياضة
أنشيلوتي: ريال مدريد لعب أسوأ 70 دقيقة!
اليوم 11:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©