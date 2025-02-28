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الرياضة

مانشسر يونايتد.. «مأدبة عشاء» لإزالة «سوء التفاهم»!

مانشسر يونايتد.. «مأدبة عشاء» لإزالة «سوء التفاهم»!
28 فبراير 2025 21:13

 
لندن (د ب أ)

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قال البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إن الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو مهاجم الفريق سيدعو زملاءه للعشاء للاعتذار عن ما بدر عنه بعد استبداله في المواجهة التي فاز بها الفريق على إبسويتش تاون.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن طرد المدافع باتريك دروجو قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي أقيمت الأربعاء، أدى إلى خروج اللاعب الأرجنتيني الدولي صاحب الـ20 عاماً بديلاً، ليحل محله المدافع نصير مزراوي.
وقال أموريم بعد فوز فريقه بالمباراة 3-2، إنه سيتحدث إلى جارناتشو والذي بادر بدوره للذهاب إلى المدرب صباح الخميس للحديث حول ذهابه إلى غرفة الملابس.
وأضاف: «جاء إلي مكتبي في اليوم التالي وكان الأمر طريفاً».
وتابع أموريم:«أجريت بعض التحقيقات، وذهب إلى غرفة الملابس وقام بتغيير ملابسه لأنه كان مبتلاً».
وأوضح: «شاهد المباراة في مكان مختلف وليس على مقاعد البدلاء، وفي نهاية المباراة تواجد معنا ثم ذهب إلى منزله، ولم يكن هناك أي مشكلة».
وقال المدرب البرتغالي: «لكنني أخبرته أن كل شيء مهم في مانشستر يونايتد، لذلك سيقوم بدعوة الفريق بأكمله على العشاء، وهذا كل شيء».
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة.

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