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الرياضة

جوارديولا يحذر مانشستر سيتي من التراخي أمام بليموث

جوارديولا يحذر مانشستر سيتي من التراخي أمام بليموث
28 فبراير 2025 21:22

 
لندن (د ب أ)

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حذر بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، لاعبيه من التراخي، الذي قد يؤدي إلى الخسارة، عندما يستضيف فريق بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي السبت.
وحقق فريق بليموث مفاجآت كبيرة، رغم ضعفه، حيث تغلب على ليفربول وبرينتفورد في النسخة الحالية من البطولة، ولا يرغب جوارديولا في أن يصبح ضحية أخرى رفيعة المستوى، عندما يتصادمان في الدور الخامس من المسابقة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن مانشستر سيتي يقدم موسماً صعباً، بحسب معاييره الخاصة، ومع ابتعاده عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وخروجه من دوري أبطال أوروبا، فإن كأس الاتحاد الإنجليزي يمثل فرصة للحصول على لقب هذا الموسم.
وقال جوارديولا: «بليموث فريق صعب، حسناً، ربما لا يملكون المهارة الفردية، مثل فرق الدوري الممتاز، ولكن يجب تقبل هذا».
وأضاف: «ولكن ما يفعلونه، يفعلونه بشكل جيد للغاية، عندما يتمكنون من تطبيق استراتيجياتهم بشكل جيد ويؤدون بشكل أفضل مما نريده، عندها سنواجه مشكلة، غداً لن يكون استثناء إذا لم نكن مركزين».
وقال: «هذه فرصة للوصول إلى دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مرة أخرى، ونريد فعل هذا».
وتحسنت نتائج بليموث منذ إقالة وين روني عشية عيد الميلاد، حيث كان الفريق يقبع في قاع ترتيب أندية الدرجة الأولى.
وقاد المدرب الجديد ميرون موسليتش، الفريق لاحتال المركز الثالث من القاع بفارق ثلاث نقاط عن المنطقة الآمنة، كما أنه قاد الفريق لتحقيق انتصارين مثيرين من بينهم الفوز على ليفربول، متصدر الدوري الممتاز، في الدور السابق من الكأس.
وأعرب جوارديولا عن إعجابه بما رأه من بليموث، وقال:«لن أقول أن هذا حدث فقط أمام ليفربول، بل كان يحدث في مباريات أخرى، يلعبون بنفس النمط، يدافعون بشكل جيد للغاية ويلعبون بشكل عدواني في الهجوم، يقومون بتحركات مذهلة».
وقال:«نتوقع مباراة صعبة». وأثنى موسليتش، النمساوي الذي سبق له تدريب سيركل بروج، هذا الأسبوع على جوارديولا ووصفه «عملاق» كرة القدم، وقال إن مواجهته ستكون «أعظم شرف» في حياته.

كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي
ليفربول
بيب جوارديولا
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