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الرياضة

طلب استبدال 220 ميدالية «معيبة» في «أولمبياد باريس»!

طلب استبدال 220 ميدالية «معيبة» في «أولمبياد باريس»!
28 فبراير 2025 21:24

 
باريس (أ ف ب)

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تلقت دار السك الفرنسية 220 طلباً لاستبدال الميداليات «المعيبة» التي فاز بها الرياضيون في الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024.
اشتكى الرياضيون من أن ميدالياتهم بهت لونها أو تعرضت للتشقق، وأحياناً في غضون أسابيع من انتهاء الألعاب العام الماضي.
وجاء في بيان دار السك الفرنسية أنها «استبدلت بعض الميداليات وتُواصل عملية الاستبدال بناء على طلب الرياضيين».
من جانبها، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في يناير أنها ستقوم بشكل منهجي باستبدال الميداليات «المعيبة»، فيما تفضّل دار السك الفرنسية وصفها بأنها «تضررت» بدلاً من ذلك.
وأضافت أنها «قامت بكل ما في وسعها منذ أغسطس 2024 لضمان استبدال الميداليات المعنية»، مؤكدة أن الميداليات البديلة ستكون مطابقة للأصلية، ولكن سيتم إضافة طبقة من الورنيش الواقي لتعزيز متانتها.
ولجأ بعض الرياضيين من أولمبياد باريس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة صور توضح حالة ميدالياتهم.
وتمثل الميداليات الـ220 التي تُستبدل نسبة 4 في المائة من إجمالي 5084 ميدالية مُنحت في أولمبياد وبارالمبياد باريس.

فرنسا
باريس
أولمبياد باريس 2024
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