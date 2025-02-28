قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي الفرق الفائزة بدرع الرماية



أبوظبي (الاتحاد)



التقى معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، فرق القيادة العامة لشرطة أبوظبي للرماية الحاصلة على درع الرماية الشرطية في بطولة الشرطة للرماية السنوية في نسختها الـ43، بحضور اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد حسين محمد القحطاني، مدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية.

وهنأ معاليه الفرق والتي حصلت على المركز الأول في المجموع العام في 11 مسابقة ضمن منافسات التفوق العام الرياضي لسنة 2025، والتي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، واستضافتها القيادة العامة لشرطة الشارقة على ميادين الرماية بمنطقة الخضيرة.



وأكد معاليه اعتزاز شرطة أبوظبي بالإنجازات الشرطية والرياضية التي تحققها في مسيرتها محليًا وإقليميًا ودوليًا وتطلعها إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والأرقام في بطولات الرماية بمختلف فئاتها مستقبلاً في ظل توجيهات القيادة الرشيدة للرياضة والمهارات الشرطية والتكتيكية في دعم مسيرتها الريادية.

ودعا منتخبات القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى الاستمرار في تحقيق النتائج المتميزة في مختلف المشاركات الرياضية ومنافسات الرماية وإظهار الصورة المشرفة لهوية القيادة العامة لشرطة أبوظبي كمؤسسة شرطية رائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً تبرز مكانة دولة الإمارات المتميزة رياضياً على مختلف المستويات ومكانة وريادة إمارة أبوظبي ورؤيتها الحكيمة من خلال حصد الإنجازات المهمة محلياً ودولياً.