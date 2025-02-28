الأحد 2 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي الفرق الفائزة بدرع الرماية

قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي الفرق الفائزة بدرع الرماية
28 فبراير 2025 21:51

 
أبوظبي (الاتحاد)


التقى معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، فرق القيادة العامة لشرطة أبوظبي للرماية الحاصلة على درع الرماية الشرطية في بطولة الشرطة للرماية السنوية في نسختها الـ43، بحضور اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد حسين محمد القحطاني، مدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية.
وهنأ معاليه الفرق والتي حصلت على المركز الأول في المجموع العام في 11 مسابقة ضمن منافسات التفوق العام الرياضي لسنة 2025، والتي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، واستضافتها القيادة العامة لشرطة الشارقة على ميادين الرماية بمنطقة الخضيرة.

 

أخبار ذات صلة
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
«جودو الإمارات» يحصد «البرونزية» في «طشقند جراند سلام»


وأكد معاليه اعتزاز شرطة أبوظبي بالإنجازات الشرطية والرياضية التي تحققها في مسيرتها محليًا وإقليميًا ودوليًا وتطلعها إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والأرقام في بطولات الرماية بمختلف فئاتها مستقبلاً في ظل توجيهات القيادة الرشيدة للرياضة والمهارات الشرطية والتكتيكية في دعم مسيرتها الريادية.
ودعا منتخبات القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى الاستمرار في تحقيق النتائج المتميزة في مختلف المشاركات الرياضية ومنافسات الرماية وإظهار الصورة المشرفة لهوية القيادة العامة لشرطة أبوظبي كمؤسسة شرطية رائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً تبرز مكانة دولة الإمارات المتميزة رياضياً على مختلف المستويات ومكانة وريادة إمارة أبوظبي ورؤيتها الحكيمة من خلال حصد الإنجازات المهمة محلياً ودولياً.

الإمارات
أبوظبي
شرطة أبوظبي
الرماية
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
الرياضة
100 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
اليوم 12:00
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
التعليم والمعرفة
أليكسا بلس.. المساعد الصوتي الذكي الجديد من أمازون
اليوم 11:50
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
الرياضة
هزيمة تاريخية لريال مدريد أمام نجمه السابق!
اليوم 11:35
أنشيلوتي: ريال مدريد لعب أسوأ 70 دقيقة!
الرياضة
أنشيلوتي: ريال مدريد لعب أسوأ 70 دقيقة!
اليوم 11:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©