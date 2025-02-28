الظفرة يعزز صدارة دوري الأولى بـ «ثنائية» أمام الذيد

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



عزز الظفرة صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه أمام مضيفه الذيد 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب الذيد، في ختام «الجولة 19»، والتي شهدت فوز مصفوت على جلف أف سي 1-0، وتعادل الحمرية أمام ضيفه جلف يونايتد 3-3.

وانتظر الظفرة حتى الشوط الثاني، لينجح في تسجيل هدفين على التوالي، بواسطة أيزكيل نومونفي، في الدقيقة 72، و«الهداف» محمد لامين ياتارا في الدقيقة 92، ورفع الظفرة رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن الفجيرة «الوصيف»، فيما بقى الذيد برصيد 19 نقطة، وتراجع إلى المركز التاسع.

من جهته، تخطى مصفوت عقبة جلف أف سي بهدف حمل توقيع شيخ بيي في الدقيقة 21، وأكمل جلف المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاسانا كامارا بالإنذار الثاني في الدقيقة 48، ورفع مصفوت رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن، فيما تأزم موقف جلف أف سي في المركز الأخير وله 6 نقاط.

وعلى ملعب الحمرية بالشارقة، حسم التعادل 3-3 المواجهة بين الحمرية وضيفه جلف يونايتد، وسجل أهداف الضيوف مايلز أندرو في الدقيقة 53، لارس في الدقيقة 62، و«البديل» محمد جونيور في الدقيقة 76، فيما أحرز أهداف الحمرية ألاسان تراوري في الدقيقة 43، مالانج فايي في الدقيقة 51، و«البديل» عصام سحيتيت في الدقيقة 87، ورفع الحمرية رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر، مقابل 15 نقطة لجلف يونايتد «الحادي عشر».